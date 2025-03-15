Bugünkü maçlar (15 Mart Cumartesi) Bugün maç var mı, hangi maçlar olacak?

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig maç takvimleri TFF tarafından haftalık olarak yayımlanıyor. 15 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek mücadeleler de öne çıktı. Süper Lig'de 28. hafta Galatasaray - Antalyaspor maçı ile başladı. İşte, günün maçları...