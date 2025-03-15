Bugünkü maçlar (15 Mart Cumartesi) Bugün maç var mı, hangi maçlar olacak?
Spor severler günlük maç takvimi takip ediyor. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. lig mücadelelerinin tarihi ve canlı yayın saatleri günbegün aranıyor. Liglerde son haftalara çok az kaldı ve her karşılaşma kritik önem arz ediyor. Taraftarlar ''Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?'' sorularını yöneltiyor.
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig maç takvimleri TFF tarafından haftalık olarak yayımlanıyor. 15 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek mücadeleler de öne çıktı. Süper Lig'de 28. hafta Galatasaray - Antalyaspor maçı ile başladı. İşte, günün maçları...