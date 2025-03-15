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Bugünkü maçlar (15 Mart Cumartesi) Bugün maç var mı, hangi maçlar olacak?

Spor severler günlük maç takvimi takip ediyor. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. lig mücadelelerinin tarihi ve canlı yayın saatleri günbegün aranıyor. Liglerde son haftalara çok az kaldı ve her karşılaşma kritik önem arz ediyor. Taraftarlar ''Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?'' sorularını yöneltiyor.

Bugünkü maçlar (15 Mart Cumartesi) Bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? - 1

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig maç takvimleri TFF tarafından haftalık olarak yayımlanıyor. 15 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek mücadeleler de öne çıktı.  Süper Lig'de 28. hafta Galatasaray - Antalyaspor maçı ile başladı. İşte, günün maçları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bugünkü maçlar (15 Mart Cumartesi) Bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? - 2

15 MART BUGÜNKÜ MAÇLAR

Süper Lig - 28. hafta

15 Mart / 13:30 Gaziantep - Kayserispor
15 Mart / 16:00 Kasımpaşa - Alanyaspor
15 Mart / 20:30 Başakşehir - Trabzonspor
15 Mart / Konyaspor - Beşiktaş

Bugünkü maçlar (15 Mart Cumartesi) Bugün maç var mı, hangi maçlar olacak? - 3

Trendyol 1. Lig - 30. hafta

15 Mart / 13:30 Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor
15 Mart / 16:00 Üraniyespor - Boluspor
15 Mart / 20:30 Ankaragücü - Iğdır FK
15 Mart / 20:30 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor

Nesine 2. Lig - 27. hafta

15 Mart / 14:00 Bucaspor 1928 - Karaman FK
15 Mart / 14:00 Karacabey Belediye Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu

Nesine 3. Lig - 24. hafta

15 Mart / 14:00 Kemerkent Bulvarspor - Silifke Belediye Spor

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