NTV.COM.TR

Bugünkü maçlar 28 Eylül: Bu akşam liglerde kimin, hangi takımın maçı var? Günün karşılaşmaları

Liglerde günün maçları futbol severlerin gündeminde. Haftayı hareketli kapanıyor. 28 Eylül Pazar günü Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. liglerin yanı sıra İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Brezilya liglerinde de nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Günün müsabakaları ve yayıncıları öne çıkıyor. İşte, 28 Eylül akşamı maçları...

Bugünkü maçlar 28 Eylül: Bu akşam liglerde kimin, hangi takımın maçı var? Günün karşılaşmaları - 1

Futbol tutukunları Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmalarının yanı sıra dünya liglerinde de maçları takip ediyor. Pazar akşamı liglerde olağanüstü mücadeleler yaşanacak. Liglerdeki maçların yayıncıları da belli oldu. Bu akşam hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bugünkü maçlar 28 Eylül: Bu akşam liglerde kimin, hangi takımın maçı var? Günün karşılaşmaları - 2

GÜNÜN MAÇLARI (28 EYLÜL)

Hollanda Eredivisie

13:15 NEC Nijmegen - AZ Alkmaar (Tivibu Spor 3)
15:30 Groningen - Feyenoord (Tivibu Spor 3/S Sport Plus)

İtalya Seria A

13:30 Sassuolo - Udinese (S Sport/S Sport Plus)
16:00 Roma - Verona (S Sports/Tivibu Spor 1/S Sport Plus)
16:00 Pisa - Fiorentina (Tivibu Spor 4/S Sport Plus)
19:00 Lecce - Bologna (S Sport/Tivibu Spor 2/S Sport Plus)
21:45 Milan - Napoli (S Sport/Tivibu Spor 1/S Sport Plus

Fransa Ligi

16:00 Nice - Paris FC (Bein Sports 4)
18:15 Angers - Brest (Bein Connect)
18:15 Lille - Lyon (Bein Sports 4)
18:15 Metz - Le Havre (Bein Connect)
21:45 Rennes - Lens ( Bein Sports +)

Bugünkü maçlar 28 Eylül: Bu akşam liglerde kimin, hangi takımın maçı var? Günün karşılaşmaları - 3

TFF 2. Lig

14:00 Aksaray Bld. - Kırklarelispor (Sıfır TV)
14:00 Erbaaspor - Kastamonuspor (Bi Kanal)
15:00 Mardin 1969 - 1461 Trabzon
15:00 Kahramanmaraşş İstiklal - Adanaspor
15:30 Ankara Demir - Y. Malatyaspor
15:30 İskenderunspor - Şanlıorfaspor
15:30 Adana 01 FK - Karacabey Bld.
16:00 Gebzespor - Arnavutköy Bld.
16:00 Kepez Bld. - Ankaraspor
16:00 İnegölspor - Muğlaspor
17:00 Somaspor - Aliağa FK (Sıfır TV)
19:00 Fethiyespor - Mersin İY
19:00 Bursaspor - İsparta 32 Spor (Bi TV)
19:00 Ankragücü - Altınordu
19:00 24 Erzincanspor - Karaman FK
19:00 Bucaspor - Beykoz Anadolu
19:00 Elazığspor - Batman Petrol

Almanya - Bundesliga
14:30 Hannover 96 - Arminia Bielefeld
14:30 Nürnberg - Hertha Berlin
16:30 Freiburg - Hoffenheim (Tivibu Spor 2/S Sport Plus)
18:30 Köln - Stuttgart (Tivibu Spor 1/S Sport Plus)
20:30 Union Berlin - Hamburg (Tivibu Spor 3/S Sport Plus)

Bugünkü maçlar 28 Eylül: Bu akşam liglerde kimin, hangi takımın maçı var? Günün karşılaşmaları - 4

İspanya - La Liga

15:00 Rayo Vallecano - Sevilla (S Sport/S Sport Plus)
17:15 Elche - Celta Vigo (S Sport/S Sport Plus)
19:30 Barcelona - Real Socieda (S Sport/S Sport Plus)
22:00 Real Betis - Osasuna ( S Sport/S Sport Plus)

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

15:00 Fatih Vatanspor - Galatasaray
15:00 Beşiktaş - ALG Spor
15:00 Fenerbahçe - Beylerbeyispor (Fenerbahçe Youtube)

TFF 3. Lig

15:00 Ağrı 1970 - Mazidağı Fosfat
15:00 Yeşilyurt Bld. - Kırşehirspor
15:00 Kilis Bld. - Kırıkkalespor
15:00 Bozokspor - Artvin Hopa
15:00 Sebat Gençlik - Pazarspor
15:30 Silifke Bld. - Diyarbekirspor
15:30 Kapadokya Spor - 12 Bingölspor
15:30 Karabük İY - Zonguldakspor
15:30 Kdz Ereğli Bld. - Fatsa Bld.
16:00 Silivrispor - Beykoz İshaklı Spor
16:00 Edirnespor - Çankaya FK
16:00 Yalova - Yıldırımspor
16:00 Bulvarspor - Galata Spor
16:00 Afyonspor - Ayvalıkgücü Bld.
16:00 Uşakspor - Denizli İdmanyurdu Güreller
16:00 Nazilli Bld. - Bodnova 1877
16:00 Eskişehir Anadolu Spor - Tire 2021
16:00 Alanya 1221 - Karşıyaka
19:00 orduspor - Giresunspor
19:00 Balıkesirspor - Kütahyaspor
19:00 Altay - Eskişehirspor

Bugünkü maçlar 28 Eylül: Bu akşam liglerde kimin, hangi takımın maçı var? Günün karşılaşmaları - 5

İngiltere Premier Lig

16:00 Aston Villa - Fulham (Bein Sports 3)
18:30 Newcastle - Arsenal (Bein Sports 3/Bein Connect)

Trendyol 1. Lig

16:00 Manisa FK - Bodrumspor (TRT Spor/Bein Sports Max 2)
16:00 İstanbulspor - Boluspor (Bein Sports Max 1/Tabii Spor 6)
19:00 Hatayspor - Bandırmaspor (Bein Sports Max 2/tabii Spor 6)
19:00 Serik Bld. - Erzurumspor (TRT Spor/Bein Sports 1)

Süper Lig

17:00 Konyaspor - Rams Başakşehir (Bein Sports 1)
17:00 Ç. Rizespor - Kasımpaşa ( Bein Sports 2)
20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Bein Spots 1)
20:00 Kayserispor - Genlerbirliği (Bein Sports 2)

İskoçya Ligi

17:00 Livingston - Glasgow Rangers (S Sport Plus)

Brezilya Ligi

17:00 Gremio - Vitoria (Spor Smart)
22:00 Bahia - Palmeiras (Spor Smart 2)

DAHA FAZLA GÖSTER