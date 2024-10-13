Bülent Uygun'un Yunus Emre Konak sözleri tepki topladı

"OYUNCUYU SAHİPLENMEYE ÇALIŞAN LEŞ KARGALARI VAR"

Yunus Emre’nin transfer sürecinde Bülent Uygun daha takımın başına geçmeden sonlanmış ve genç oyuncu, Uygun döneminde sadece 2 kez idmana çıkmış ve takımdan ayrı olarak çalışmıştı.

Uygun’un söylemleri ile Çetin’in açıklamaları birbirleriyle uyuşmazken, Çetin daha önce yaptığı bir açıklama da ise, "Yunus Emre Konak'a sıfır katkısı olanlar sahiplenmeye çalışıyor. Ben de izliyorum, gözlemliyorum. Zerre katkısı olmayan insanlar sahiplenmeye çalışıyor ve gülerek izliyorum. Kendine PR yapmayı seven hocalar var. Kimlerin hocalık, kimlerin menajerlik yaptığını da biliyoruz. Oyuncuyu sahiplenmeye çalışan leş kargaları var" demişti.