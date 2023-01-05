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Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023)

NBA'de Nets'i 121-112 yenen Bulls, rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Suns karşılaşmasını 90-88 kazandı. Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip takımlarından biri olan Pistons, Saddiq Bey'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle Warriors deplasmanından 122-119 galip ayrıldı. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 12 karşılaşmayla devam edildi.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 2

Doğu Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Chicago Bulls, konferansta zirve mücadelesi veren Brooklyn Nets'i 121-112 mağlup etti.

Ev sahibi Bulls'u galibiyete, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Nikola Vucevic, 22'şer sayı, 7'şer ribaunt üreten DeMar DeRozan ve Patrick Williams taşıdı.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 3

Galibiyet serisi sona eren Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant 44 sayı, 5 asistle sahanın en skoreri oldu. Kyrie Irving'in 25 sayı, 8 asist ve Seth Curry'nin 22 sayılık katkısı da mağlubiyeti önleyemedi.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 4

CEDİ 12, ALPEREN 13 SAYI ATTI

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns karşılaşmasını 90-88 kazandı.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 5

Peş peşe 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Caris LeVert 21 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell da 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynadı.

Cedi Osman ise 12 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 6

Suns cephesinde Chris Paul 25 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 18 ribauntla mücadele etti.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 7

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-108 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında maçı 13 sayı, 5 asist, 4 ribauntla tamamladı.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 8

PISTONS, BEY'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip takımlarından biri olan Detroit Pistons, Saddiq Bey'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle Golden State Warriors deplasmanından 122-119 galip ayrıldı.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 9

Pistons'ta Bojan Bogdanovic 29 sayı, 5 asist, Jalen Duren 18 sayı, 11 ribaunt ve maçın kahramanı Bey 17 sayıyla oynadı.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 10

Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, Jordan Poole ise 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

Bulls, Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi (NBA'de gecenin sonuçları 5 Ocak 2023) - 11

GECENİN SONUÇLARI (5 OCAK 2023):

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 126-115

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 129-126 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 90-88

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 107-131

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 101-104 (uzatmada)

New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 121-112

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 113-106

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-108

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 119-122

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