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Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim"

Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen ve ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Mert Kömür, milli takım tercihi hakkında açıklamalarda bulundu. Kömür, hakkında çıkan transfer iddiaları için de konuştu.

Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim" - 1

2019'da 1860 Münih altyapısından Augsburg altyapısına transfer olan ve geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselen Mert Kömür, kariyer planlaması için açıklamalarda bulundu.

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Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim" - 2

Milli takım tercihi için konuşan Kömür, hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi.

Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim" - 3

19 yaşındaki futbolcu, A Spor'a yaptığı açıklamada A Milli Takım'a açık kapı bıraktı.

Mert Kömür'ün sözleri şu şekilde:

Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim" - 4

"Bana Türkiye Milli Takımı'ndan net bir teklif gelmedi. Şu anda Almanya için sahaya çıkıyorum. Teklif gelirse bunu ciddi bir şekilde düşüneceğim. Sonuçta annem Alman, babamın kökeninden dolayı Türk kimliği taşıyorum."

Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim" - 5

"Daha önce yapmış olduğum röportajda Beşiktaşlı olduğumu ifade etmiştim. Fakat bunun herhangi bir önemi yok. Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşım var, onlarla konuşuyoruz. Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Hakkımda bazen haberler çıkıyor ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Bundesliga'da daha büyük hedefler peşindeyim."

Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim" - 6

Bu sezon Augsburg formasıyla 20 maça çıkan ve orta sahada görev yapan Kömür, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim" - 7
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