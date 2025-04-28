Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim"

"Daha önce yapmış olduğum röportajda Beşiktaşlı olduğumu ifade etmiştim. Fakat bunun herhangi bir önemi yok. Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşım var, onlarla konuşuyoruz. Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Hakkımda bazen haberler çıkıyor ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Bundesliga'da daha büyük hedefler peşindeyim."