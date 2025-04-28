Bundesliga'da parlayan genç yıldız adayından A Milli Takım için yeşil ışık: "Ciddi şekilde düşüneceğim"
Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen ve ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Mert Kömür, milli takım tercihi hakkında açıklamalarda bulundu. Kömür, hakkında çıkan transfer iddiaları için de konuştu.
2019'da 1860 Münih altyapısından Augsburg altyapısına transfer olan ve geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselen Mert Kömür, kariyer planlaması için açıklamalarda bulundu.