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Bundesliga'da son 5 maç: Bayern Münih kaybetti Borussia Dortmund liderlik koltuğunda

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) son 5 maç kala Bayern Münih'in deplasmanda Mainz 05’e yenilmesinin ardından Borussia Dortmund sahasına Eintracht Frankfurt’u yenerek liderliği aldı.

Bundesliga'da son 5 maç: Bayern Münih kaybetti Borussia Dortmund liderlik koltuğunda - 1

Bundesliga’nın 29. haftasında Signal Idunda Park’ta Eintracht Frankfurt’u konuk eden Borussia Dortmund 19. dakikada Jude Bellingham, 24. dakikada Donyell Malen ve 41. dakikada Mats Hummels’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

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Bundesliga'da son 5 maç: Bayern Münih kaybetti Borussia Dortmund liderlik koltuğunda - 2

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar 66. dakikada Malen ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.


Bundesliga'da son 5 maç: Bayern Münih kaybetti Borussia Dortmund liderlik koltuğunda - 3

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 60 çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala Bayern Münih’in bir puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.


Bundesliga'da son 5 maç: Bayern Münih kaybetti Borussia Dortmund liderlik koltuğunda - 4

İkinci sıraya gerileyen Bayern Münih deplasmanda Mainz 05’e 3-1 yenilerek 59 puanda kalmıştı.

Bundesliga'da son 5 maç: Bayern Münih kaybetti Borussia Dortmund liderlik koltuğunda - 5
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