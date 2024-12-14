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Burak Yılmaz'dan Fatih Terim itirafı

Futbolu bırakmasının ardından teknik direktör olarak kariyerine devam eden Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş ve Fatih Terim'le ilgili konuştu. Terim'e kırgın olduğunu dile getiren Yılmaz, "Böyle bir fotoğrafa ve olaya herkes kırılır. Ama kırılıp kırılmamın bir önemi yok. O olayın gerçekleşmesinin bir önemi var. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım." dedi.

Burak Yılmaz'dan Fatih Terim itirafı - 1

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran 

Teknik direktör Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Beşiktaş'ta futbol oynadığı 2018-2019 sezonunda sakatlık anında Terim'in gülmesi hakkındaki kırgınlığını ifade etti. 

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Burak Yılmaz'dan Fatih Terim itirafı - 2

L1 Üçgen'e konuşan Yılmaz, "Fatih Terim'e kırgın mısın?" sorusuna "Tabii ki de kırıldım. Böyle bir fotoğrafa ve olaya herkes kırılır. Ama kırılıp kırılmamamın bir önemi yok. O olayın gerçekleşmesinin bir önemi var. Benim hayatımda beraber yol yürüdüğüm, savaştığım insanlar var. Hiçbir zaman onlara böyle bir hareket yapmam. Karam tayfa ile görüşemiyoruz ama onların çok mutlu olmasını istiyorum. Beraber yol yürüdüğüm insanlara hiçbir zaman böyle bir harekette bulunmam. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım." yanıtını verdi.

Burak Yılmaz'dan Fatih Terim itirafı - 3

Yılmaz, "Seni tekrar Galatasaray'da görür müyüz?" sorusunu "Tabii ki Galatasaray'da hocalık yapmak isterim ama önce orayı hak etmem lazım. İnşallah neden olmasın. Hayalim ve hedeflerimden bir tanesi orası." diyerek cevapladı.

Burak Yılmaz'dan Fatih Terim itirafı - 4

Yılmaz, "Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığın için pişman mısın?" sorusu sonrası ise şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmadım. 6 maçlık geçici bir süre orada birinin bulunması gerekiyordu ve beni tercih ettiler. Pişman mıyım? Evet! Bazen 'Hayır' demek gerekiyor. Beşiktaş'ı ve Ahmet Nur Çebi'yi yalnız bırakamadım."

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