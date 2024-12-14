Burak Yılmaz'dan Fatih Terim itirafı
Futbolu bırakmasının ardından teknik direktör olarak kariyerine devam eden Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş ve Fatih Terim'le ilgili konuştu. Terim'e kırgın olduğunu dile getiren Yılmaz, "Böyle bir fotoğrafa ve olaya herkes kırılır. Ama kırılıp kırılmamın bir önemi yok. O olayın gerçekleşmesinin bir önemi var. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım." dedi.
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran
Teknik direktör Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, Beşiktaş'ta futbol oynadığı 2018-2019 sezonunda sakatlık anında Terim'in gülmesi hakkındaki kırgınlığını ifade etti.