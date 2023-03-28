Bursa'da dev koreografi

Hırvatistan karşılaşması öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda tribünlerde dev koreografi yer aldı.
Kale arkası tribününde Türkiye haritası üzerinde "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız." yazısı ile depremden etkilenen illerin plaka numaralardan yazılı olduğu mili takım formalarının yer aldığı dev görsel açıldı.
Doğu tribününde de dev boyutta Türk bayağı yer aldı.
Ayrıca, misafir tribününde yer alan Hırvat taraftarlar da bulundukları tribüne, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını anlatmak için üzerinde Türkçe olarak "Sizinleyiz" yazılı bir pankart astı.