NTV.COM.TR’ye geri dön

Bursa'da dev koreografi

Türkiye-Hırvatistan maçı öncesinde üstünde Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu formaların yer aldığı, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız." yazılı pankart açıldı.

Bursa'da dev koreografi - 1

Hırvatistan karşılaşması öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda tribünlerde dev koreografi yer aldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bursa'da dev koreografi - 2

Kale arkası tribününde Türkiye haritası üzerinde "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız." yazısı ile depremden etkilenen illerin plaka numaralardan yazılı olduğu mili takım formalarının yer aldığı dev görsel açıldı.

Bursa'da dev koreografi - 3

Doğu tribününde de dev boyutta Türk bayağı yer aldı.

Bursa'da dev koreografi - 4

Ayrıca, misafir tribününde yer alan Hırvat taraftarlar da bulundukları tribüne, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını anlatmak için üzerinde Türkçe olarak "Sizinleyiz" yazılı bir pankart astı.

Bursa'da dev koreografi - 5
Bursa'da dev koreografi - 6
Bursa'da dev koreografi - 7
DAHA FAZLA GÖSTER