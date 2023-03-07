Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest

Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.