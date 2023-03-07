Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 5 Mart'ta oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetleri maçında sahada çıkan olaylar ve tribünlerde açılan pankartlar tepkilere neden oldu.
Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.
Yaşanan olayların ardından polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 şüpheliden bazıları imza verme, bazıları da yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de soruşturmaya başlarken, tribünden sorumlu müdür ve maç güvenlik amiri ile yardımcısının açığa alındığı bildirildi.