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Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Bursaspor'un kendi saha ve seyircisi önünde Amedspor'u 2-1 yendiği maçta yaşanan olaylar ve açılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest - 1

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 5 Mart'ta oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetleri maçında sahada çıkan olaylar ve tribünlerde açılan pankartlar tepkilere neden oldu.

Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest - 2

Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest - 3

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest - 4

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan olayların ardından polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.

Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest - 5

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 şüpheliden bazıları imza verme, bazıları da yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest - 6

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de soruşturmaya başlarken, tribünden sorumlu müdür ve maç güvenlik amiri ile yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

Bursa'da olaylı maç: Gözaltına alınan 9 kişi serbest - 7

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