Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Amed Sportif'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında arbede çıkarken olaylar maça da yansıdı.
Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı.
Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi.
Maçın başlamasının ardından sahaya çok sayıda su şisesi atıldı.
Tribünden atılan yabancı maddeyle Amedsporlu bir oyuncu daha yerde kaldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da yaşanan olayların ardından Bursaspor - Amedspor maçına ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.