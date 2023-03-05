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Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor-Amed Sportif karşılaşması birçok saha olayına neden oldu. Maç öncesi iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Mücadelenin başlamasının ardından sahaya çok sayıda su şisesi atıldı.

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Amed Sportif'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 2

Mücadeleyi yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip etti. Konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer almadı.

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 3

Karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında arbede çıkarken olaylar maça da yansıdı. 

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 4

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. 

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 5

Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi.

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 6

Maçın başlamasının ardından sahaya çok sayıda su şisesi atıldı. 

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 7

Tribünden atılan yabancı maddeyle Amedsporlu bir oyuncu daha yerde kaldı.

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 8

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da yaşanan olayların ardından Bursaspor - Amedspor maçına ilişkin açıklama yaptı. 

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 9

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bursaspor-Amedspor maçında gerginlik çıktı - 10

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