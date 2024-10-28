Bursaspor tribünlerine rekor ilgi: 43 bin kişiyle kapalı gişe oynadı

" HEDEFİMİZ, SÜPER LİG'E DÖNMEK"

Taraftarların, takımın en büyük gücü olduğunu söyleyen Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kutlucan, "Bursaspor taraftarlarımızdan, Süper Lig'de bile görülmemiş yoğun bir ilgi var. Taraftarlarımız bizim arkamızda bir güçtür. 4'üncü maç da dahil kapalı gişe oynuyoruz. Bu destek bize güç veriyor. Bu oynadığımız 4'üncü iç saha maçımız ve bu maç dahil bütün maçlarda kapalı gişe oynuyoruz. Başarıya giden yolda bu taraftar desteği bize çok büyük destek oluyor. Arkamızda büyük bir güç, taraftarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sezon başından bu yana takıma gösterilen ilginin, futbolcuların motivasyonunu artırdığını ve hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Kutlucan, "Öncelikle kalecilerimize ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Önemli olan dediğimiz gibi, hedefimiz, hiç durmadan şampiyon olup, bir üst lige, oradan bir üst lige, çıkmaktır. Bizim için tek hedef var. Hiç durmadan her sene şampiyon olup, Süper Lig'e, ait olduğumuz yere geri dönmek. Yaklaşık 30 bin kombine satıldı. Türkiye'de ilk 3'teyiz. Kapalı gişe oynamanın verdiği haz ise bambaşka. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya teşekkür ediyoruz. Bütün şehir kenetlendik" diye konuştu.