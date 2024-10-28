Bursaspor tribünlerine rekor ilgi: 43 bin kişiyle kapalı gişe oynadı
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Bursaspor, sezon başından itibaren kalesinde gol görmedi. Taraftarlar, karşılaşmalardan önce, metrelerce kuyruk oluşturup biletleri yaklaşık 3 saatte tüketirken; Yeşil-Beyazlılar 26 Ekim'de Bursa'da konuk ettiği Belediye Kütahyaspor karşılaşmasını da kapalı gişe oynadı. 43 bin taraftar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu tribünlerinde, sahaya çıkan futbolcuları, Türk bayraklarıyla karşıladı.
Süper Lig'de şampiyon olup, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ettikten sonra TFF 3'üncü Lig'e düşen Bursaspor, sezon başından itibaren kalesinde gol görmedi.
İç sahasındaki 4 maçını 43 bin seyirciyle kapalı gişe oynayan, ligde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 golsüz beraberlik alan Bursaspor, 20 puanla 2'nci sırada yer alıyor.
Karşılaşmalardan 1 gün önce başlayan bilet satışlarında taraftarlar, metrelerce kuyruk oluşturup, biletleri yaklaşık 3 saatte tüketirken; 30 bin kombine satışı yapıldı.