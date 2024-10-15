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"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü)

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Arda Güler, gösterdiği performansla İspanyol basınında yankı uyandırdı. Marca gazetesi, milli yıldız için, "Arda Güler, 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı" ifadelerini kullandı. İşte İspanyol basınında Arda için atılan haber başlıkları...

"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü) - 1

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek B grubundaki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 88. dakikasında ay-yıldızlıları 3-2 öne geçiren Arda Güler, performansıyla İspanyol basınında ses getirdi. 

İşte İspanyol basınından Arda Güler'le ilgili haberler: 

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü) - 2

MARCA: "ARDA GÜLER 'BUZDA DANS EDEREK' 88. DAKİKADA TÜRKİYE'YE ZAFER KAZANDIRDI"

"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü) - 3

AS: "KAHRAMAN ARDA GÜLER"

"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü) - 4

DEFANSA CENTRAL: "ARDA GÜLER TÜRKİYE'YE ZAFER KAZANDIRDI"

SPORT: "ARDA GÜLER, İZLANDA MAÇINDA TÜRKİYE'NİN EN AKTİF OYUNCULARINDAN BİRİYDİ. ATTIĞI GOLLE GALİBİYETİ GETİRDİ"

"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü) - 5

ESTADİO DEPORTİVO: "ARDA GÜLER PARLIYOR"

RELEVO: "ARDA GÜLER, TÜRKİYE'NİN KAHRAMANI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü) - 6

REAL MADRİD RESMİ SAYFASI: "ARDA GÜLER, TÜRKİYE'NİN İZLANDA'DAKİ ATTIĞI GOLLE MAÇTA KİLİT ROL OYNADI"

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