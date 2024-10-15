"Buzda dans ederek zafer kazandırdı" (İspanyol basınından Arda Güler'e övgü)
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Arda Güler, gösterdiği performansla İspanyol basınında yankı uyandırdı. Marca gazetesi, milli yıldız için, "Arda Güler, 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı" ifadelerini kullandı. İşte İspanyol basınında Arda için atılan haber başlıkları...
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek B grubundaki liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın 88. dakikasında ay-yıldızlıları 3-2 öne geçiren Arda Güler, performansıyla İspanyol basınında ses getirdi.
İşte İspanyol basınından Arda Güler'le ilgili haberler: