Buzların Kraliçesi Deniz Kayadelen, Hudson Nehri'ni rekor sürede yüzdü

"BİR YÜZÜCÜ OLARAK 6 BİN 400 METREYE ÇIKTIM"

Nepal’de Putha Hinchulli dağına tırmandığını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiklerini de belirten Kayadelen, “Bu çok gurur verici bir şey. Küresel ısınma ile alakalı hem Afrika hem de Nepal’deki çocuklara bağış toplamak adına bir projeye imza attık. Güney Afrikalı bir ekip bu projeyi hazırladı. Beni arayarak 1 kişilik daha yer olduğunu ve hazırlık için 1 ay sürem olduğunu söylediler. Bir yüzücü olarak kendimi hazırlayıp 6 bin 400 metreye çıktım. 15 gün boyunca çadırlarda uyuduk. Eksi 15 dereceleri gördük. 6 bin 400 metre yükseklikte 3 derecelik suda 5 dakika kaldım. Çok zorlu bir mücadeleydi. Ama o yükseklikte Türk bayrağını taşımak bana çok büyük bir gurur ve mutluluk verdi” diye konuştu.

'YÜZDE YÜZ İSTİYORSAK BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK"

İnsanlara mesajının limitlerin ötesine geçmek olduğunu söyleyen Kayadelen, “Korku hissettiğiniz an o gelişim alanınızdır. Bahanelerin arkasına sığınmayalım. Çünkü hepimizin zorlukları var. Ne zaman zorluk gelse nasıl çözerim diye bakmanız lazım. Ve o çözüm bizim elimizde. Yüzde yüz istiyorsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Hayallerimizin peşinden gidelim” dedi.