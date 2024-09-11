Buzların Kraliçesi Deniz Kayadelen, Hudson Nehri'ni rekor sürede yüzdü
37 yaşındaki endüstri psikoloğu Deniz Kayadelen, ABD'nin Hudson Nehri'ni 7 saat 58 dakikada en hızlı yüzen Türk kadını oldu. Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan'ı yüzerek "Triple Crown" (üçlü taç) ünvanını tamamladı.
İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan endüstri psikoloğu 37 yaşındaki Deniz Kayadelen, 11 yaşında başladığı yüzme kariyerinde yeni bir başarıya imza attı.
21 Ağustos’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki Hudson Nehri’ni 7 saat 58 dakikada yüzen en hızlı Türk kadın oldu. Böylece Kayadelen, Manş Denizi ve Catalina Kanalı’nın ardından Manhattan Adasını da yüzerek ‘triple crown’ (üçlü taç) denilen 3 ayaklı yüzüşü tamamladı.
Her zaman ilklere imza atmak istediğini belirten Kayadelen’in sıradaki hedefi ise Antartika’da yüzüp, Türk bayrağını dalgalandırmak.
GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA ADINI YAZDIRMIŞTI
Kayadelen, bir süre önce de Nepal’deki Putha Hinchulli dağının 6 bin 400 metre yüksekliğinde 3 derecelik suda 5 dakika yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştı.