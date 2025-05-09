Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz"

Hakem kararlarını eleştiren Çağdaş Atan, "Avrupa Ligi yarı final maçı izledik geçtiğimiz hafta içerisinde, Bilbao-Manchester United. Bilbao'nun aleyhine verilen penaltı ve kırmızı karta baktığımızda bizim pozisyonla arasında ne fark var çok merak ediyorum. Standartları anlamıyorum. Fenerbahçe'nin pozisyonunda neden VAR'a çağrıldı hakem onu bilmiyorum. Talisca'nın çok bariz kırmızı kart görmesi gerekiyordu. O kural değişmiş sanırım, sarı kart olması için gol olması gerekiyordu. Carlos'un Piatek ile pozisyonu vardı, avantaj oynatılan pozisyon. Top Livakovic'e gitti. Biz bundan ne avantaj elde ettik? Bir standart sorunu yaşadık o pozisyonlarda. Fırsatı kaçırdık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.