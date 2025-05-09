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Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz" - 1

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Başakşehir, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz" - 2

Turuncu - lacivertlilerin teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz" - 3

Karşılaşmanın sonucunun adil olmadığını öne süren Atan, "Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum." dedi.

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz" - 4

Hakem kararlarını eleştiren Çağdaş Atan, "Avrupa Ligi yarı final maçı izledik geçtiğimiz hafta içerisinde, Bilbao-Manchester United. Bilbao'nun aleyhine verilen penaltı ve kırmızı karta baktığımızda bizim pozisyonla arasında ne fark var çok merak ediyorum. Standartları anlamıyorum. Fenerbahçe'nin pozisyonunda neden VAR'a çağrıldı hakem onu bilmiyorum. Talisca'nın çok bariz kırmızı kart görmesi gerekiyordu. O kural değişmiş sanırım, sarı kart olması için gol olması gerekiyordu. Carlos'un Piatek ile pozisyonu vardı, avantaj oynatılan pozisyon. Top Livakovic'e gitti. Biz bundan ne avantaj elde ettik? Bir standart sorunu yaşadık o pozisyonlarda. Fırsatı kaçırdık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz" - 5

"Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok. Daha önce de sormuştuk bu soruyu." şeklinde gelen ifadeye sinirlenen Atan şöyle konuştu:

"Penaltıyı ben kaçırdım. Bilerek kaçırdım. Fenerbahçe'ye o yüzden kaybettik. Twitter soruları soruyorsunuz. Daha yaratıcı olmalısınız. Sosyal medyayı takip etmeden insanlara şirin gözükmek için tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş bir teknik adamı mağdur edecek soru sormanızı kınıyorum. Biraz daha yaratıcı olmanız lazım. Herkese söylemiyorum. Ancak sosyal medya sorularıyla buradaki insanları zan altında bırakmayın. Ayıp ediyorsunuz!" şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren soru: "Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı ben kaçırdım, bilerek kaçırdım! Ayıp ediyorsunuz" - 6
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