Çağrı Hakan Balta sürprizi! Fenerbahçe antrenmanında ortaya çıktı

25.02.2026 12:37

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray alt yapısının gelecek vadeden isimlerinden olan Çağrı Hakan Balta, resmen Fenerbahçe'de.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin yaptığı son antrenmanda sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varamamıştı. Balta'nın Fenerbahçe'ye gideceği haberleri gündem olmuştu.

Genç futbolcu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşacağı maç öncesi yaptığı son idmanda yer aldı.  

 

Sarı lacivertli kulüp, amatör lisansı olan Çağrı Balta için Galatasaray'a yetiştirme bedeli ödeyecek.

Anadolu Ajansı

Galatasaray alt yapısında filiz lisansla oynayan Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti.

 

Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Çağrı için maddiyatın ikinci planda olduğu ve yeni sözleşme imzalamak için tek şartlarının bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ancak bu talebin yönetim tarafından reddedildiği ifade edilmişti.