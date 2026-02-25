Çağrı Hakan Balta sürprizi! Fenerbahçe antrenmanında ortaya çıktı

Galatasaray alt yapısında filiz lisansla oynayan Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti.

Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Çağrı için maddiyatın ikinci planda olduğu ve yeni sözleşme imzalamak için tek şartlarının bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ancak bu talebin yönetim tarafından reddedildiği ifade edilmişti.