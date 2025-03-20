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Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlıyor. A Ligi'ne yükselme hedefi olan Ay-Yıldızlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahada. Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosunda yer almıyor. Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle devam edemediği mücadelede 1-1'lik eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 1

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi hedefinde ilk sınavına çıktı. 

Ay yıldızlılar play off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor.

Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Macaristan karşısında Orkun'un kaydettiği gol A Millî Takım'ın 2025'teki ilk golü oldu. 

Uğurcan Çakır, Macaristan karşısında ilk 20 dakikada yaptığı 3 kritik kurtarışla dikkat çekti. 

Oğuz Aydın, A Milli Takım ile çıktığı ilk resmi maçta asist yaptı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

9' Orkun Kökçü'nün golüyle Türkiye 1-0 önde.

25' Konuk ekip  Schafer'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

26' Kaan Ayhan sakatlanarak oyundan alındı. Yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.  

41' A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

45+5 İlk yarı sona erdi.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 3

Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle ilk maçta forma giyemiyor.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 4

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşılaştı, iki takım da 3'er galibiyet alırken 2 karşılaşma berabere bitmişti. 

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselecek takım, pazar günü Budapeşte'de oynanacak rövanşın sonunda belli olacak.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 5

A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 6

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı.

RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri"

İSRAİL'E TEPKİ

Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı.

Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin’de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze’de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 7

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile İstanbul'da oynadığı mücadeleye Macar taraftarlar da ilgi gösterdi.

Macar taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Bu karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1000. resmi maç olarak da kayıtlara geçti.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 8

6 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, o mücadelede forma giyen Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Arda Güler ve Yunus Akgün'ün yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer verdi.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 9

İLK 11'LER

Türkiye:

Uğurcan, Kaan, Samet, Abdülkerim, Eren, Orkun, Kenan, Kerem, Oğuz, Hakan, Barış Alper.

Macaristan:

Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 10

DİĞER KARELER

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 11
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 12

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

rfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü sarı kart ceza sınırında.

Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 13
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 14
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 15
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 16
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 17
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 18
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 19
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 20
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 21
Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor - 22
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