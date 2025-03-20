Canlı anlatım: A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor
A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlıyor. A Ligi'ne yükselme hedefi olan Ay-Yıldızlılar, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahada. Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosunda yer almıyor. Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle devam edemediği mücadelede 1-1'lik eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi hedefinde ilk sınavına çıktı.
Ay yıldızlılar play off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor.
Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Macaristan karşısında Orkun'un kaydettiği gol A Millî Takım'ın 2025'teki ilk golü oldu.
Uğurcan Çakır, Macaristan karşısında ilk 20 dakikada yaptığı 3 kritik kurtarışla dikkat çekti.
Oğuz Aydın, A Milli Takım ile çıktığı ilk resmi maçta asist yaptı.