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CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan deplasmanına çıkacak. İlk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci müsabakadan da istediği sonucu alırsa A Ligi'ne yükselecek. Müsabaka millilerin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte maçtan tüm öne çıkanlar ve ilk 11...

CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 1

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oluyor. 67 bin kişilik Puşkaş Stadı'nda oynanan maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.

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CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

10' Maça iftar arası verildi, futbolcular oruçlarını açtı.

17' Arda Güler ile Szoboszlai arasında karşılıklı gerginlik yaşandı. Hakem, iki futbolcuyu da uyardı.

18' Maçta tansiyon yüksek! Macar futbolcular, A Milli Takım'ın oyuncularını sert faullerle durduruyor.

22' Macaristan'da Fiola, Kenan Yıldız'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

31' Szoboszlai'nin frikiği direkten auta gitti.

37' PENALTI! İsmail Yüksek, ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

38' GOOOL! A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde.

39' GOOOOOOOL! ARDA GÜLER! A Milli Takım, 2 dakikada 2 gol buldu! Kontraatak fırsatı yakalayan millilerde Kerem Aktürkoğlu arka direkteki Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz da bekletmeden Arda Güler'e çevirdi ve genç yıldız da tek vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı sona erdi.

CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 3

İlk maçı 3-1 kazanan Milliler, 1 farkla kaybetse bile tarihinde ilk kez A Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 4

Yunus Akgün, Mert Günok ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle Budapeşte kafilesinde yer almadı.

Cezalı Orkun Kökçü de bu akşam forma giyemedi.

CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 5

Rövanşın ardından turu geçen taraf, Uluslar Ligi'nin yeni sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek.

CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 6

Kaydebeden takım ise yoluna B Ligi'nde devam edecek.

CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 7

İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Marton Dardai, Bolla, Dardai, Vecsei, Kerkez, Szoboszlai, Gazdag, Varga.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu.

CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 8
CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 9
CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında - 10
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