CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında
A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan deplasmanına çıkacak. İlk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci müsabakadan da istediği sonucu alırsa A Ligi'ne yükselecek. Müsabaka millilerin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte maçtan tüm öne çıkanlar ve ilk 11...
A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oluyor. 67 bin kişilik Puşkaş Stadı'nda oynanan maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.