CANLI ANLATIM: A Milli Takım, Uluslar A Ligi için Macaristan karşısında

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

10' Maça iftar arası verildi, futbolcular oruçlarını açtı.

17' Arda Güler ile Szoboszlai arasında karşılıklı gerginlik yaşandı. Hakem, iki futbolcuyu da uyardı.

18' Maçta tansiyon yüksek! Macar futbolcular, A Milli Takım'ın oyuncularını sert faullerle durduruyor.

22' Macaristan'da Fiola, Kenan Yıldız'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

31' Szoboszlai'nin frikiği direkten auta gitti.

37' PENALTI! İsmail Yüksek, ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

38' GOOOL! A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde.

39' GOOOOOOOL! ARDA GÜLER! A Milli Takım, 2 dakikada 2 gol buldu! Kontraatak fırsatı yakalayan millilerde Kerem Aktürkoğlu arka direkteki Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz da bekletmeden Arda Güler'e çevirdi ve genç yıldız da tek vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı sona erdi.