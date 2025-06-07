Canlı Anlatım: ABD - Türkiye maçı
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hedefiyle çıktığı yolda ilk provasında ABD karşısında...
Ay-Yıldızlılar, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başladı.
Ay-Yıldızlılar, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başladı.
Eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Birleşik Devletler'e özel maçta konuk oluyor.
Hartford kentinde oynanan maç 22.40'ta başladı.
CANLI SKOR
ABD 1-2 TÜRKİYE
1' Maç başladı.
2' ABD 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Jack McGlynn'in sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.
19' Mlliler gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelişen atakta Kenan Yıldız'ın yerden çevirdiği topla kale önünde buluşan Arda Güler'in vuruşu üstten auta gitti.
25' GOL! Şimdi skor 1-1! ABD savunmasının büyük hatasında pas arası yapan Arda Güler'e çarpan top, ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
27' GOL! Türkiye 2-1 önde! A Milli Takım'da sol kanattan gelişen atakta seken top arka direğe gitti. Oğuz Aydın'ın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve milliler 2-1 öne geçti.
Ay-Yıldızlılar'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan, Amerika karşısında görev alamadı.
ABD: Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, de la Torre, Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang, Arfsten
Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız.