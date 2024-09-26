Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında

Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başladı.

Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk oluyor.

Saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetiyor.

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin ilk Avrupa Ligi karşılaşmasına Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de başladı.