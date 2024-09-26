Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin ilk Avrupa Ligi karşılaşmasına Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de başladı. İlk düdük çalan maçta 0-0'lık eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başladı.
Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk oluyor.
Saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetiyor.
Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin ilk Avrupa Ligi karşılaşmasına Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de başladı.