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Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin ilk Avrupa Ligi karşılaşmasına Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de başladı. İlk düdük çalan maçta 0-0'lık eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 1

Beşiktaş, Avrupa Ligi serüvenine Johan Cruyff Arena'da başladı. 

Siyah beyazlılar ilk maçında daha önce 6 kez karşılaştığı ve hepsinde yenildiği Ajax'a konuk oluyor.

Saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetiyor. 

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin ilk Avrupa Ligi karşılaşmasına Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de başladı.

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Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 2

Siyah beyazlılarda Al-Musrati sarı kart ceza sınırında.

Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 3

AJAX'IN FORM DURUMU

Ajax bu sezon Hollanda Ligi'nde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu. 

Hollanda ekibinin başında daha önce Türkiye'de de görev yapan Francesco Farioli bulunuyor.

Beşiktaş'ın eski santrforu Wout Weghorst da kariyerini kırmızı beyazlılarda sürdürüyor.

Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 4

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki diğer rakipleri;

Eintracht Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilabo ve Twente.

Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 5

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati
Onana, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica
Mustafa Hekimoğlu

Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 6
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 7
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 8
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 9
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 10
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 11
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 12
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 13
Canlı anlatım: Beşiktaş, Ajax deplasmanında - 14
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