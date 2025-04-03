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Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Beşiktaş maçı 10 kişi sürdürüyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 1

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk ediyor

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstleniyor.

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Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 2

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Arthur Masuaku'ya kartal heykeli ve çiçek hediye edildi.

Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 3

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başlad

3' Beşiktaş'ta Ernest Muci'nin vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

30' Muci'nin golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

35'  Tayyip Talha gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

38' Kırmızı kart sonrası frikik kazanan Göztepe, Romulo'nun duran top golüyle skoru 1-1'e getirdi.

39' Beşiktaş'ta Joao Mario yerini Gabriel Paulista'ya bıraktı.

45' İlk yarı sona erdi.

Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 4

Çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 5

KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya geliyor.

Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrılmıştı.

Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 6

Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamamıştı.

Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık vermişti.

Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 7

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti.

Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor - 8

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Alex, Gedson, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

Göztepe: Arda, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Romulo, Juan.

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