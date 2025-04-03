Canlı anlatım: Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi konuk ediyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Beşiktaş maçı 10 kişi sürdürüyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk ediyor
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı.
Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstleniyor.