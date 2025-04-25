Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.



Solskjaer, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.



Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.



Siyah-beyazlı futbol takımının, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede kalesini Mert Günok korurken, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi görev aldı. Orta sahada Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans veren Solskjaer, hücum hattının sağında Milot Rashica'yı, ortasında Rafa Silva'yı ve solunda Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik direktör santrforda ise Ciro Immobile'yi kullandı.



Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Fahri Kerem Ay yer aldı.