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Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta bugün başladı. Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'u konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 1

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayan karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor.

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Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ 4-1 HATAYSPOR

1' Maç başladı.

5' Hatayspor gole çok yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Joelson'un sağına çekerek yaptığı vuruş direk dibinden auta gitti.

14' DİREK! Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta ceza yayına yakın bir bölgede topla buluşan Gedson Fernandes'in şutu direkten döndü.

19' DİREK! Hatayspor'da sağ kanattan topla hareketlenen Boutobba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş direkten döndü.

20' GOL! Hatayspor 1-0 öne geçti! Boutobba'nın sağ kanattan getirip içeriye bıraktığı topu Abdulkadir Parmak tamamladı ve Hatayspor üstünlüğü yakaladı.

35' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahasına giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

36' GOL! Beşiktaş eşitliği yakaladı! Topun başına geçen Ciro Immobile, penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

50' PENALTI! Beşiktaş, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

52' GOL! Topun başına geçen Ciro Immobile, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve takımını üstünlüğe taşıdı.

53' GOL! Beşiktaş üst üste gollerle farkı 2'ye çıkardı. Emrecan Terzi'nin pasıyla ceza sahasına giren Rafa Silva, köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 3-1'e getirdi.

59' GOL! IMMOBILE'DEN HAT-TRICK! Sağ kanattan gelişen atakta Rashica'nın yerden sert ortasını tek vuruşla tamamlayan Ciro Immobile, skoru 4-1'e getirdi.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 3

Son dört maçını kaybeden Hatayspor'sa müsabakadan puan çıkaramaması durumunda lige veda edebilir.

Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 4

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.

Atakaş Hatayspor:

Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Matondo, Abdülkadir Parmak, Görkem, Boutobba, Fernandes, Strandberg.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 5

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Solskjaer, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımının, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede kalesini Mert Günok korurken, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi görev aldı. Orta sahada Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans veren Solskjaer, hücum hattının sağında Milot Rashica'yı, ortasında Rafa Silva'yı ve solunda Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik direktör santrforda ise Ciro Immobile'yi kullandı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Fahri Kerem Ay yer aldı.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 6

EMRECAN TERZİ BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.

Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 7

CHAMBERLAIN 11 MAÇ SONRA YEDEK

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 8

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 9
Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 10
Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 11
Canlı Anlatım: Beşiktaş - Hatayspor - 12
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