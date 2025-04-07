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Canlı anlatım: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesini Beşiktaş kapatıyor. Avrupa hedefindeki siyah beyazlılar Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İlk düdük çalan maçta erken gelen golle 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de üçüncülük yarışında.

Reeder Samsunspor'un yenildiği haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak siyah beyazlılar, puan farkını 1'e indirmenin peşinde.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

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Canlı anlatım: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

7' Kasımpaşa'da Fall'ın bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

13' Ben Ouanes, Chamberlain'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Ev sahibi Kasımpaşa Ben Ouanes'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Canlı anlatım: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında - 3

Uduokhai, Ricardo ve Bahtiyar sakatlıkları, Semih Kılıçsoy ikart cezası nedeniyle kadrada yok.

Canlı anlatım: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında - 4

İLK 11'LER

Kasımpaşa:

Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa, Immobile

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