Canlı anlatım: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesini Beşiktaş kapatıyor. Avrupa hedefindeki siyah beyazlılar Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İlk düdük çalan maçta erken gelen golle 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de üçüncülük yarışında.
Reeder Samsunspor'un yenildiği haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak siyah beyazlılar, puan farkını 1'e indirmenin peşinde.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.