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CANLI ANLATIM: Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayan müsabaka Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...

CANLI ANLATIM: Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında - 1

Beşiktaş ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

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CANLI ANLATIM: Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

10' Karşılaşmanın ilk 10 dakikası iki takımın orta alan mücadeleleriyle geçildi.

16' DİREK! Konyaspor çok etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Melih Bostan çevirdi, Danijel Aleksic'in karşı karşıya yaptığı vuruş üst direkten döndü. Pozisyonun sonunda ofsayt bayrağı kalktı.

24' KIRMIZI KART! Konyaspor'da Melih Bostan, Paulista'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. VAR merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu sahada inceleyen Ali Şansalan, kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Melih Bostan'ı oyundan ihraç etti.

27' Konyaspor'da Alassane Ndao sarı kart gördü.

39' Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Melih İbrahimoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' GOL! Konyaspor 1-0 öne geçti! Hızlı kullanılan duran top sonrası sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Uğurcan Yazğılı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+4' DİREK! Beşiktaş beraberliğe çok yaklaştı! Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte kafasıyla dokunan Alex Oxlade-Chamberlain'in vuruşu direkten döndü.

İlk yarı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

46' İkinci devre başladı.

CANLI ANLATIM: Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında - 3

Beşiktaş'ta tedavileri süren Svensson, Bahtiyar, Emrecan ve Necip kafilede yer almadı.

Yeni transfer Elan Ricardo ise teknik heyet kararıyla kadroda yok. 

CANLI ANLATIM: Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında - 4

Siyah beyazlılarda Mert, Ersin, Emirhan ve İmmobile, Galatasaray derbisinden önce sarı kart ceza sınırında.

CANLI ANLATIM: Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında - 5

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Marko, Aleksic, Yusuf, Tunahan, Melih Bostan.

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM: Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında - 6
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