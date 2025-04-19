Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Mçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti.

13' Göztepe gole çok yaklaştı. Tijanic'in sert şutu direkten döndü. Göztepe'nin bu sezon 10. kez topu direkten döndü ve Beşiktaş'la bu sayıyı eşitledi.

41' Beşiktaş, Rafa Silva ile ikinci golü buldu. Portekizli futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.