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Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kendisi gibi çıkış arayan Göztepe'ye konuk oluyor. İlk düdük çalan maçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 önde. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda - 1

Beşiktaş üçüncülük yarışında zorlu deplasmanda.

Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, bu sezon 2 kez yenildiği Göztepe'ye konuk oluyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Mçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti. 

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Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Mçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti. 

13'  Göztepe gole çok yaklaştı.  Tijanic'in sert şutu direkten döndü. Göztepe'nin bu sezon 10. kez topu direkten döndü ve Beşiktaş'la bu sayıyı eşitledi.

41' Beşiktaş, Rafa Silva ile ikinci golü buldu. Portekizli futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.

Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda - 3

32. haftaya üçüncü sıradaki Samsunspor'un 3 puan gerisinde beşinci basamakta giren Beşiktaş'ta 6 eksik var.

Tedavileri süren Muçi, Udokhai, Zaynutdinov, Ricardo, Onur Bulut ve Necip, İzmir kafilesinde yer almadı.

Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda - 4

Ev sahibi Göztepe de galibiyet hasretine son vermenin peşinde.

10 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar, ligde 10'uncu basamağa kadar geriledi.

İzmir temsilcisi bu sezon Beşiktaş'ı deplasmanda ligde 4-2,, kupada ise 3-1 yendi.

Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda - 5

İLK 11'LER

Göztepe: 

 Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo.

Beşiktaş:

Mert; Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku; Amir, Gedson; Chamberlain, Rafa Silva, Rashica ve Mustafa.

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