Canlı anlatım: Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanda
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kendisi gibi çıkış arayan Göztepe'ye konuk oluyor. İlk düdük çalan maçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 önde. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş üçüncülük yarışında zorlu deplasmanda.
Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, bu sezon 2 kez yenildiği Göztepe'ye konuk oluyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.
Mçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti.