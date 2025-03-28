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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe bu akşam Bodrum FK'ya konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor. İşte karşılaşmadan öne çıkanlar ve ilk 11'ler...

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 1

Fenerbahçe, son haftaların formda takımı Bodrum FK'ya konuk oluyor. Grey Beton Bodrum Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

4' Bodrum FK'da Musah, Talisca'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

5' GOL! Fenerbahçe, 1-0 öne geçti! Sarı - lacivertlilerde rakip ceza alanında kafalardan seken topu Milan Skriniar tamamladı ve takımını öne geçirdi.

30' PENALTI! Bodrum FK penaltı kazandı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem, Anderson Talisca'nın topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

31' GOL! Bodrum FK skoru 1-1'e getirdi! Topun başına geçen Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

33' GOL! Fenerbahçe 2-1 öne geçti! Sarı - lacivertlilerde gelişen atakta Youssef En-Nesyri'nin içeriye çevirdiği topu arka direkte Oğuz Aydın tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

36' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Sarı - lacivertlilerin sağ kanattan gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin ortasını karşılamakta güçlük çeken kaleci Rüzgar'ın hamlesi, Sebastian Szymanski'nin önüne düştü. Polonyalı futbolcu, kafasıyla tamamladı ve sarı - lacivertliler 3-1 öne geçti.

45' GOL! Fenerbahçe farkı 3 yaptı! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinte topla buluşan Mert Müldür, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 4-1 oldu.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

56' Okita, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 3

Jose Mourinho'nun ekibinde 3 eksik var. Sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos bu maçta yok.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 4

Fenerbahçe'de 4 isim ceza sınırında. Kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü'nün yanında Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri halinde Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 5

Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle deplasman tribünündeki yerini alamadı.

Ligdeki son maçında Samsunspor ile berabere kalan sarı lacivertliler, bir maçı fazla Galatasaray'ın 9 puan gerisinde.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 6

Sipay Bodrum FK yeni teknik direktörü Jose Morais'le çıkışını sürdürüyor. Muğla ekibi ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Düşme hattından çıkan Bodrum, 30 puanla 15. sırada haftaya girdi.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 7

İLK 11'LER

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Szymanski, Flip Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 8
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında - 9
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