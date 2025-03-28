CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

4' Bodrum FK'da Musah, Talisca'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

5' GOL! Fenerbahçe, 1-0 öne geçti! Sarı - lacivertlilerde rakip ceza alanında kafalardan seken topu Milan Skriniar tamamladı ve takımını öne geçirdi.

30' PENALTI! Bodrum FK penaltı kazandı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem, Anderson Talisca'nın topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

31' GOL! Bodrum FK skoru 1-1'e getirdi! Topun başına geçen Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

33' GOL! Fenerbahçe 2-1 öne geçti! Sarı - lacivertlilerde gelişen atakta Youssef En-Nesyri'nin içeriye çevirdiği topu arka direkte Oğuz Aydın tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

36' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Sarı - lacivertlilerin sağ kanattan gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin ortasını karşılamakta güçlük çeken kaleci Rüzgar'ın hamlesi, Sebastian Szymanski'nin önüne düştü. Polonyalı futbolcu, kafasıyla tamamladı ve sarı - lacivertliler 3-1 öne geçti.

45' GOL! Fenerbahçe farkı 3 yaptı! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinte topla buluşan Mert Müldür, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 4-1 oldu.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

56' Okita, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.