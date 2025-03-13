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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk oluyor. Eşleşmenin ilk maçında Kadıköy'de Rangers'a 3-1 yenilen sarı - lacivertliler, İskoçya'da geri dönüş için sahada. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk oluyor. Müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. 50 bin kişilik Ibrox Stadı'nda oynanan maçı, Norveçli hakem Espen Eskas yönetiyor.

Turu geçen taraf, çeyrek finalde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

15' Mücadelenin 15 dakikası orta saha mücadeleleriyle geçildi.

19' Fenerbahçe'de Anderson Talisca, rakip yarı alanda girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü.

24' Rangers'ta Sterling, Kostic'e yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

30' Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi hızlı hücuma çıkarmak istedi ancak faulle durduruldu. Müdahaleyi yapan Balogun sarı kart gördü.

35' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Sarı - lacivertlilerde Sofyan Amrabat'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen En-Nesyri'nin gelişine yaptığı vuruş yandan auta gitti.

37' Rangers'ta Souttar, Anderson Talisca'ya yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart gördü.

45' GOL GELDİ, GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortayı gelişine çok iyi şekilde tamamlayan Sebastian Szymanski, sarı - lacivertlileri üstünlüğe taşıdı.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında - 3

MAÇ HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ile tabii ekranlarından yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında - 4

2 İSİM KART SINIRINDA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulunuyor.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında - 5

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Çeyrek final için en az 3 farkla kazanması gereken sarı - lacivertliler, 2 farklı galibiyette ise maçı uzatmaya götürecek. Fenerbahçe'deki tek eksik ise Çağlar Söyüncü.

Milli stoper sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken,, Saint Maximin teknik heyet tercihiyle kafileye dahil edilmedi.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında - 6

Oğuz Aydın, Diego Carlos ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yok.

Öte yandan İsmail Yüksek de ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında - 7

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, Talisca, En Nesyri.

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