CANLI ANLATIM: Fenerbahçe, çeyrek final için Rangers deplasmanında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk oluyor. Eşleşmenin ilk maçında Kadıköy'de Rangers'a 3-1 yenilen sarı - lacivertliler, İskoçya'da geri dönüş için sahada. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk oluyor. Müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. 50 bin kişilik Ibrox Stadı'nda oynanan maçı, Norveçli hakem Espen Eskas yönetiyor.
Turu geçen taraf, çeyrek finalde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.