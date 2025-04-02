Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya

Kupada tüm maçlarını kazanarak B grubunu lider bitiren sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla çeyrek finali evinde oynama hakkı kazanmıştı.

Sarı kırmızılılar ise 1 galibiyet 2 beraberlik aldığı grup aşamasını daha az kart gördüğü için ikinci basamakta tamamlamıştı.