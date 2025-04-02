Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya
Türkiye kupasının çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı finale çıkma mücadelesi veriyor. İlk düdük çalan maçta 10. dakikada Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 önde. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Türkiye Kupası, Türk futbolunun klasiğine sahne oluyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray organizasyonun çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 403. randevuyu hakem Cihan Aydın yönetiyor.