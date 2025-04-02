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Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya

Türkiye kupasının çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı finale çıkma mücadelesi veriyor. İlk düdük çalan maçta 10. dakikada Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 önde. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya - 1

Türkiye Kupası, Türk futbolunun klasiğine sahne oluyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray organizasyonun çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 403. randevuyu hakem Cihan Aydın yönetiyor.

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Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya - 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

10' Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya - 3

Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelede kazanan ekip yarı finalde Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya - 4

Kupada tüm maçlarını kazanarak B grubunu lider bitiren sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla çeyrek finali evinde oynama hakkı kazanmıştı.

Sarı kırmızılılar ise 1 galibiyet 2 beraberlik aldığı grup aşamasını daha az kart gördüğü için ikinci basamakta tamamlamıştı. 

Canlı anlatım: Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya - 5

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Galatasaray:

Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

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