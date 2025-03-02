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Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveye yaklaşmak için mutlak galibiyet arıyor. Sarı lacivertliler Mert Müldür, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 önde. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

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Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

6' Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

9' Mert Müldür, Fenerbahçe'nin yan topunda golü kaydetti. 

26' Tadic'in golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

30' Sarı lacivertliler En-Nesyri'nin golüyle 3-0 öne geçti.

45' İlk devreyi sarı lacivertliler 3 farkla önde kapattı.

Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 3

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 4

MOURINHO CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamıyor.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti.

Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 5

SINIRDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 6

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz Aydın, Fred, Szymanksi, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Petrusenko, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 7

DİĞER KARELER

Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 8
Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 9
Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 10
Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 11
Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 12
Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 13
Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında - 14
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