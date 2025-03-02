Canlı anlatım: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısında
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveye yaklaşmak için mutlak galibiyet arıyor. Sarı lacivertliler Mert Müldür, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 önde. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.