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Canlı anlatım | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Derbiden önce hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, galibiyet serisini 8 maça çıkartmak istiyor. İlk düdük çalan maçta 0-0 eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor - 1

Fenerbahçe Süper Lig'de galibiyet serisini ve zirve takibini sürdürme hedefiyle 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor.

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Canlı anlatım | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor - 2

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları sürüyor, Sebastian Szymanski ise sarı kart cezalısı.

Livakovic'in tedavisi tamamlansa da Hırvat kaleci antrenman eksiği nedeniyle kadroda olmayacak.

Canlı anlatım | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor - 3

2 İSİM DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Ceza sınırındaki Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Canlı anlatım | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor - 4

Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Takımda sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın dışında eksik oyuncu yok.

Canlı anlatım | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor - 5

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa:  Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

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