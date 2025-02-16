Canlı anlatım | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Derbiden önce hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, galibiyet serisini 8 maça çıkartmak istiyor. İlk düdük çalan maçta 0-0 eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Fenerbahçe Süper Lig'de galibiyet serisini ve zirve takibini sürdürme hedefiyle 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor.