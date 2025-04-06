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Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı

Süper Lig'de gözler haftanın maçına çevrildi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor ile karşılaşıyor. İşte müsabakadan öne çıkanlar ve tüm gelişmeler....

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 1

Fenerbahçe zirveyle puan farkını eritme, Trabzonspor Avrupa potasına girme peşinde.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bordo-mavilileri konuk ediyor.

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Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 2

Ülker Stadı'nda saat 19'da başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

CANLI SKOR

Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor

1' Maç başladı.

7' Fenerbahçe'de Djiku, Zubkov'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13' Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Maximin'e müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.

18' Fenerbahçe'de Amrabat, Banza'ya müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

20' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sarı - lacivertlilerin hızlı hücumunda sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Saint-Maximin'in dar açıdan yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

22' Trabzonspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mendy'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Zubkov'un vuruşu ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

29' DİREK! Trabzonspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zubkov'un yaptığı ortaya iyi yükselen Simon Banza'nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe savunması, topu uzaklaştırdı.

36' DİREK! Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Szymanski'nin orta şut karışımı vuruşu üst direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 4

Ligde 27 maçta 65 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

Fenerbahçe'de eksik yok.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 5

Sarı-lacivertlilerde Kostic, İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü sarı kart ceza sınırında.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 6

Ligde 36 puanı bulunan ve bu sezon deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen Trabzonspor 10. basamakta.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 7

Bordo-mavililerde sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilen Muhammed Cham forma giyemeyecek.

Hüseyin Türkmen ve Batagov'un da sakatlıkları devam ediyor.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - 8

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza.

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