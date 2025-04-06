Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı

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Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
1' Maç başladı.
7' Fenerbahçe'de Djiku, Zubkov'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
13' Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Maximin'e müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.
18' Fenerbahçe'de Amrabat, Banza'ya müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
20' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sarı - lacivertlilerin hızlı hücumunda sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Saint-Maximin'in dar açıdan yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
22' Trabzonspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mendy'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Zubkov'un vuruşu ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
29' DİREK! Trabzonspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zubkov'un yaptığı ortaya iyi yükselen Simon Banza'nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe savunması, topu uzaklaştırdı.
36' DİREK! Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Szymanski'nin orta şut karışımı vuruşu üst direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.