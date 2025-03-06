CANLI ANLATIM: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin peşinde. Play off'ta Anderlecht'i eleyen Sarı Lacivertliler, son 16 turu ilk maçında Rangers'ı saat 20.45'te konuk ediyor.
Kadıköy'deki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.