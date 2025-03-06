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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers - 1

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin peşinde. Play off'ta Anderlecht'i eleyen Sarı Lacivertliler, son 16 turu ilk maçında Rangers'ı saat 20.45'te konuk ediyor.

Kadıköy'deki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.

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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

6' Fenerbahçe savunmasındaki hata sonrası araya giren Dessers, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçti ve meşin yuvarlağı golle buluşturdu.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers - 3

Fenerbahçe'de kart cezalıları Fred ve Osayi Samuel'in yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın kadroda yer almadı.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers - 4

Gelecek hafta İskoçya'da oynanacak rövanşta tur biletini alan takım, çeyrek finalde Athletic Bilbao-Roma eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers - 5

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Skriniar, Yusuf; Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin.

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