Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray zirvedeki avantajını korumak için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar 32. haftanın açılışında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'yı konuk ediyor. Torreira'nın kafa golüyle Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Şampiyonluk yarışında son 7 haftaya girildi.
Zirvedeki 3 puanlık farkı Samsun deplasmanında koruyan lider Galatasaray, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.
Rams Park'taki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.
Torreira'nın kafa golüyle Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü.