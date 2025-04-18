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Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray zirvedeki avantajını korumak için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar 32. haftanın açılışında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'yı konuk ediyor. Torreira'nın kafa golüyle Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 1

Şampiyonluk yarışında son 7 haftaya girildi.

Zirvedeki 3 puanlık farkı Samsun deplasmanında koruyan lider Galatasaray, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

Torreira'nın kafa golüyle Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 2

GÜNAY GÜVENÇ FAİR-PLAY ÖDÜLÜNÜ ALDI

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fair-play ödülünü aldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçı sırasında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'ı ödüllendirdi.

Günay Güvenç'e ödülü Bodrum FK müsabakası öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edildi.

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 3

BİR AYI AŞKIN BİR SÜRE SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Galatasaray, 35 gün sonra iç sahada bir maça çıktı.

İç sahada son maçını 14 Mart'ta sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçı için deplasmana gitti.

Sarı kırmızılılar Bodrum FK karşılaşmasıyla bir ayı aşkın sürenin ardından iç sahada taraftarıyla buluştu.

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 4

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

18' Gabriel Sara'nın şutunda top direkten dışarı gitti.

23' Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda VAR kontrolünün ardından oyun devam etti.

29' Kazanılan frikik sonrası Sara'nın ortasında Torreira'nın kafa golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

31'' Barış Alper Yılmaz, gördüğü sarı kartın ardından Eyüpspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

38'  Barış Alper Yılmaz çalımının ardından çaprazdan vuruşunu yaptı top direkten döndü, Torreira'nın şutu ise dışarı çıktı.

42' Galatasaray'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

45+3 İlk yarı sona erdi.

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 5

3 İSİM KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı.

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 6

MORATA, ÜST ÜSTE 3. MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu.

Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu.

Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da yedek kulübesinde Okan Buruk'tan görev bekledi.

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 7

TEK DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Reeder Samsunspor maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'den Bodrum FK karşısında yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncunun yerine Samsunspor maçında cezası nedeniyle süre alamayan Frankowski'yi oynattı.

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 8

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Bodrum FK:  Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi.

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 9

DİĞER KARELER

Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 10
Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 11
Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 12
Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 13
Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 14
Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 15
Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 16
Canlı anlatım: Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk ediyor - 17
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