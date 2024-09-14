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Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 peşinde. Sarı kırmızılılar, yeni transferi Victor Osimhen'in ilk kez sahaya çıktığı maçta Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelede 3-0'lık Galatasaray üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 1

Galatasaray milli aranın ardından sahaya çıktı. 

Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar, beşinci haftada Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Saat 20'de başlayacan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

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Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Golle başlayan maçta 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü var. Gol 3. dakikada Davinson Sanchez'den geldi. 

Sara'nın serbest vuruştan ortasında Sanchez yaptığı kafa vuruşuyla golü kaydetti.

Galatasaray'ın 2. golü 25. dakikada buldu. Golün yıldız futbolcu Osimhen'den geldiği anons edildi. Ancak gol, yapılan incelemenin ardından Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.

İlk yarı sona erdi:2-0

İKİNCİ DEVRE

49' Galatasaray Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi. 

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 3

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 4

Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11’de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 5

Tedavileri süren Mauro Icardi ve Hakim Ziyech maç kadrosunda yer almıyor.

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 6

4 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray’ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Konyaspor, Adana Demirspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11’deki yerini tekrardan almış oldu.

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 7

NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Sarı kırmızılı taraftarlar, Narin Güran’ı unutmadı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için “Bir çocuk saklambaç oynarken kaybolmamalı” pankartı açıldı. 

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 8

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 9

MAÇTAN DİĞER KARELER

Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 10
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 11
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 12
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 13
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 14
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 15
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 16
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 17
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 18
Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - 19
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