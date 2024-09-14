Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Golle başlayan maçta 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü var. Gol 3. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.

Sara'nın serbest vuruştan ortasında Sanchez yaptığı kafa vuruşuyla golü kaydetti.

Galatasaray'ın 2. golü 25. dakikada buldu. Golün yıldız futbolcu Osimhen'den geldiği anons edildi. Ancak gol, yapılan incelemenin ardından Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.

İlk yarı sona erdi:2-0

İKİNCİ DEVRE

49' Galatasaray Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi.