Canlı anlatım: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 peşinde. Sarı kırmızılılar, yeni transferi Victor Osimhen'in ilk kez sahaya çıktığı maçta Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelede 3-0'lık Galatasaray üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray milli aranın ardından sahaya çıktı.
Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar, beşinci haftada Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Saat 20'de başlayacan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.