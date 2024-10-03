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Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk oluyor. Maçta 2-1 Galatasaray üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...

Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 1

Galatasaray, Avrupa Ligi ikinci haftasında sahneye çıktı.

Kupa 2'ye 3-1'lik PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Rigas Skola'ya konuk oluyor. 

Icardi, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir maça takım kaptanı olarak başladı.

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Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

12' Mertens'in golüyle Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti.

22' Sara'nın rakip ceza sahasına adrese teslim ortasında, Barış'ın nefis kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

38' Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.

39' Rigas Skola'nın Ikaunieks ile bulduğu golle fark 1'e indi. 

45+3 İlk yarı sona erdi.

Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 3

RFS-Galatasaray karşılaşmasında Slovak hakem Filip Glova düdük çalıyor.

Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 4

Sarı kırmızılılar, Letonya'ya 4 eksikle gitti.

Tedavileri süren Ziyech ve Osimhen'in yanı sıra, UEFA listesinde bulunmayan Sallai ile cezalı Muslera kafilede yok.


Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 5

Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.

Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 6

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.

Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 7

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.

Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında - 8

İLK 11'LER

Rigas: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savaļnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panić, Marhiev, Njie, Lipušček

Galatasaray: Günay, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi

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