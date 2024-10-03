Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk oluyor. Maçta 2-1 Galatasaray üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
Galatasaray, Avrupa Ligi ikinci haftasında sahneye çıktı.
Kupa 2'ye 3-1'lik PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Rigas Skola'ya konuk oluyor.
Icardi, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir maça takım kaptanı olarak başladı.