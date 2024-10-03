Canlı anlatım: Galatasaray, dört eksikle Letonya deplasmanında

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.