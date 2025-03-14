NTV.COM.TR

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 1

Galatasaray, şampiyonluk yolunda puan avantajını koruma peşinde.

Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk ediyor.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

5' Galatasaray gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu Osimhen tamamlamak istedi ancak son anda Antalyaspor savunması araya girdi.

7' Antalyaspor etkili geldi! Hızlı hücumda Bünyamin Balcı'nın yaptığı ortaya Soner Dikmen hareketlendi ancak altı pas önündeki topa yetişemedi.

10' Antalyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı! Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadaki hatasını değerlendiren Soner Dikmen topla birlikte ceza sahasına girdi. Sarı - kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Dikmen'in şutunu önleyerek hatasını telafi etti.

11' Antalyaspor'da Kaluzinski, Torreira'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

15' Antalyaspor'da futbolcular Davinson Sanchez'e çarpan top sonrası penaltı bekledi, VAR odasını dinleyen hakem devam kararı verdi.

25' DİREK! Galatasaray, Victor Osimhen ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte dokunan Barış Alper Yılmaz'ın çevirdiği topa yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

30' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti. Sarı - kırmızılılarda sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte tamamlayan Victor Osimhen, takımını öne geçirdi.

36' Antalyaspor'da Erdal Rakip, Morata'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

45' GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI! Sarı - kırmızılılar, VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata, skoru 2-0'a getirdi.

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 3

BURUK'A 100. SÜPER LİG MAÇI PLAKETİ

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.

Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 4

CUESTA KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maç kadrosuna yazılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, kart cezalıları Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'in yanı sıra yeni transferlerden Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bir yabancı oyuncunun dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu'nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok." ifadelerini kullandı.

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 5

Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan müsabakada sakatlanan Yunus, sonrasında ligde 3 maç kaçırdı. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı. Son olarak geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Yunus Akgün, ligde 6 maçın ardından ilk 11'e Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla döndü.

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 6

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Osimhen, Morata.

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Kelven, Emrecan, Kaluzinski, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson.

CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 7
CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 8
CANLI ANLATIM: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor - 9
DAHA FAZLA GÖSTER