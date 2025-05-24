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Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray

Şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanında...

Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray - 1

25. zaferini bitime 2 maç kala ilan eden Galatasaray, 37. hafta maçında Göztepe'ye konuk oluyor.

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Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray - 2

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetiyor.

Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

6' Morata'nın pasıyla ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş auta gitti.

25' Ceza sahasında topla buluşan Tijanic’in şutunu kaleci kornere çeldi.

Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray - 4

Galatasaray'da kart cezalısı Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın yanı sıra, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira İzmir'e götürülmedi.

Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray - 5

Avrupa kupalarına katılma iddiasını kaybeden Göztepe haftaya 47 puanla 8. sırada girdi.

Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray - 6

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Heliton, Ahmed, Kubilay, Dennis, Koray, Nielsen, Bokele, Tijanic, Ogün, Romulo.

Galatasaray: Günay; Frankowski, Cuesta, Sanchez, Kaan, Jakobs, Kerem, Berkan, Ahmed, Mertens, Morata.

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