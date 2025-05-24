Canlı Anlatım: Göztepe - Galatasaray
Şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanında...
25. zaferini bitime 2 maç kala ilan eden Galatasaray, 37. hafta maçında Göztepe'ye konuk oluyor.
25. zaferini bitime 2 maç kala ilan eden Galatasaray, 37. hafta maçında Göztepe'ye konuk oluyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetiyor.
1' Maç başladı.
6' Morata'nın pasıyla ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş auta gitti.
25' Ceza sahasında topla buluşan Tijanic’in şutunu kaleci kornere çeldi.
Galatasaray'da kart cezalısı Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın yanı sıra, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira İzmir'e götürülmedi.
Avrupa kupalarına katılma iddiasını kaybeden Göztepe haftaya 47 puanla 8. sırada girdi.
Göztepe: Lis, Heliton, Ahmed, Kubilay, Dennis, Koray, Nielsen, Bokele, Tijanic, Ogün, Romulo.
Galatasaray: Günay; Frankowski, Cuesta, Sanchez, Kaan, Jakobs, Kerem, Berkan, Ahmed, Mertens, Morata.