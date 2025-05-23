Canlı: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Panathinaikos'la karşılaşıyor.
Fenerbahçe, EuroLeague finali için parkede.
Sarı-lacivertliler Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la karşılaşıyor.
Fenerbahçe, EuroLeague finali için parkede.
Sarı-lacivertliler Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la karşılaşıyor.
FENERBAHÇE BEKO: 40
PANATHINAIKOS: 37
Üçüncü periyot oynanıyor..
İLK PERİYOT SONUCU: 22-14
İKİNCİ PERİYOT SONUCU: 38-33
Fenerbahçe Beko Başantrenörü karşılaşma öncesi umutlu konuşmıştu. Jasikevicius, "Umarım bu kez bizim için daha farklı bir Final Four olur. Maça geçen yılki yarı final gibi başlamamalıyız. Bu sezonki hikayemiz daha farklı şeyler yapabileceğimizi gösteriyor. Ciddi sakatlıkları rağmen bir takım olmayı başardık. Sezon içerisinde yaşadığımız dönüşüm bana umut veriyor." demişti.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise kendisine ve takımına güveniyor. Ataman, "Şampiyon olmaya çalışacağız, tek hedefim yarı final maçı." ifadelerini kullanmıştı.
Yarı finalin diğer eşleşmesinde Olimpiakos-Monaco maçı saat 22.00'de başlayacak.
Kazanan takımlar, pazar günkü büyük finalde Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak.