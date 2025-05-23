Canlı: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

Fenerbahçe Beko Başantrenörü karşılaşma öncesi umutlu konuşmıştu. Jasikevicius, "Umarım bu kez bizim için daha farklı bir Final Four olur. Maça geçen yılki yarı final gibi başlamamalıyız. Bu sezonki hikayemiz daha farklı şeyler yapabileceğimizi gösteriyor. Ciddi sakatlıkları rağmen bir takım olmayı başardık. Sezon içerisinde yaşadığımız dönüşüm bana umut veriyor." demişti.