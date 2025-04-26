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Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Süper Lig'de zirvenin 5 puan gerisinde olan sarı - lacivertlilerde başkan Ali Koç'un konuşma yapması beklenirken kulüp adına önemli gelişmeler yaşandı. Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 1

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı.

Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kürsüde açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 2

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Dostum olan futbolcuyken bize hizmet eden Bülent Hocamızın kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Sevgili kızı, nurlar içinde yatsın. Bu acının tek ilacı zaman. Evlat olunca geçmesi çok zor."

"Geldiğimiz nokta bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Burada rakamlarla tablolarla sizi ikna etmeye çalışmayacağım. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldiğinde gergin bir kongre yaşadık. Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdik. 3 yıl için daha göreve geldik. Çok daha programlı, geçmişten kazanılan tecrübelerle çalışmalarımızı başlattık. O dönemde seçilme garantimiz yoktu. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş 5 teknik direktöründen birisi olan Jose Mourinho'yu hem Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Herkes tarafından coşkuyla karşılandı. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin konuşulmasına sebep olan bir transfer oldu. Onunla olan hedefimiz geleceği planlamak ve teknik açıdan da istikrar sağlamaktı. 99 puan alan İsmail Hoca'yı da eleştiren bir camiayız. Hocamızın talepleri doğrultusunda transfer sürecine erken başladık. Uzun yıllardır yaşananın aksine transfer planlamamızı yaz kampından önce bitirdik. Geçmişte FFP cephanemizin zayıflığıyla mecburen kiralama yöntemleri kullandık. Bu kez biraz da pahalı hareket ederek çok daha cesur davrandık. Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından baktığımızda finansal olarak en yüksek bütçeli, en değerli kadrosunu kurduk. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılı olacak bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Ben bugüne kadar ne yaşanırsa yaşansın kimsei mazeret göstermedim. Başarısızlık ve hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkan ve yönetimdir."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 3

"TARİHİN EN İYİ ARA TRANSFER DÖNEMLERİNDEN BİRİYDİ"

"Futbol açısından ben ve arkadaşlarım elimizden gelenin, elimizdeki maddi güçle yapabileceğimizin en iyisini yaptığına inanıyorum. Futbol sadece planlamayla değil bazen de şansla ilgili yazılan bir hikayedir. Bazen futbolda akıl ve mantığın algılayamayacağı şeyler oluyor. Takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak konumlandırdık. Devre arasında belki de Fenerbahçe tarihinin en iyi ara transfer dönemlerinden birini geçirdik. Talisca, Skriniar, Diego Carlos gibi isimleri kadromuza kattık. Hem futbol kalitesi hem rekabet seviyesi hem de mücadele açısından doğru yolda olduğumuzun bir göstergesiydi. Yeri geldi hepimizi çıldırtacak bir futbol kalitesi vardı ama o maçları da kazandık. Tabii ki ikincilik bizi kesmiyor. Yıllardır hep yarışın içindeyiz ama maalesef ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 4

"DERBİDEN SONRA KİMSE HAKEM KONUŞMADI"

"Riyad konusu sadece bize yazıldı. Biz, federasyonla görüş ayrılığı ya da çatışma içindeyken kimse gelip de federasyonla aramızı yapmadı ya da yapmaya çalışmadı. Yıllar sonra bir derbiye yabancı bir hakem atandıysa ve VAR hakemleri yabancı olduysa bu sadece bir karar değil, sistemin mecbur kaldığı bir durumdur. Yabancı hakem devam etmemesi, kanaatimizce son derece hatalı ve gereksiz bir karardı. Kamuoyu konuyu satın almış, bu karara karşı gelenler de derbiden sonra ne kadar önemli olduğunu görmüş. Kimse hakem konuşmamış. Adam gördüğünü çalıyor, gidiyor. Yeri geliyor VAR hakemleri aleyhimize hata yapıyor.  Biz ağzımızı açmıyoruz. Çünkü hata yapmazlar diye bir kaide yok, niyet önemli."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 5

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

"Tüm camiamıza ve taraftarımıza açık bir mesaj vermek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır."

"Biz bu kapıyı açarsak, "Allah'a şükür bizim kulübümüzde yaşanmıyor" dediğimiz şeyler bizde de yaşanacaktır. Bizim canımız yanmıyor mu? En kolay şey bırakıp gitmek. Biz bu kapıyı açarsak kudretli Fenerbahçe Yönetimi'ni unutun derim size. Tamamlanacak yolumuz var. Çektiğimiz bütün cefanın, tüm sıkıntının, finansal açıdan 1-2 ay içerisinde üstesinden gelmeye, bundan dolayı bambaşka projeleri, bambaşka.... Açın kapıyı duysun herkes! Açın kapıyı duysun herkes!"

"En büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ama en zorlu mücadelemizdi. Kulübümüzü ayakta tutan bu konuda çok önemli bir eşiğe geldik. İnşallah yaz aylarında Fenerbahçe, finansal olarak kendi ayakları üzerinde duracak. Eylül ayındaki mali genel kurulda Bankalar Birliği'nden çıkışımızı duyuracağız. Niye kurtulmalıyız? 3 milyar 628 milyon TL, Bankalar Birliği anlaşmasından sonra ödeme yapmışız. Kulübün bu kadar geliri buraya giderken, bu kulüp nasıl tarihin en büyük yatırımını yapıyor diye merak etmiş mi o arkadaşlar. 3 milyar 628 milyonun sadece 140 milyonu ana paraya gitti. 3.5 milyar faiz ödedik. Biz bu anlaşmayı yaparken faizler yüzde 9.5'tu, değişken faiz yüzde 52'ye kadar çıktı, bugün yüzde 49.5. Biz bu işten çıkıyoruz, bu Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 6

"GEREKİRSE BAŞKA STADYUMDA OYNAYACAĞIZ"

"Gerekirse sezonun ilk yarısını başka bir statta oynayacağız. Böyle bir stada sahip olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Hoca konusunda istikrardan yanayız."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 7

"MOURINHO İLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Samandıra'ya gittim hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz. Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum."

"Kim bilir, önümüzdeki haftalarda neler olacağını... Jose Mourinho'ya buraya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez', aslında hiçbir yere benzemez. 'Ne kadar büyük hoca olursan ol, bir önceki Portekizli hocamız da aynı hatayı yaptı, ülkeyi iyi tanı, bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon olursan arka arkaya şampiyon oluruz ama bu ülke hiçbir yere benzemez' dedim. O da öğreniyor. Korksak, bu toplantıyı kapalı yapardık. Canlı yayınlamazdık. Öyle sosyal medyalardan... Bugün bir hashtag yapmışlar, yazanların çoğu troll hesaplar. Siz belki yaş icabı, ben bile tam anlamıyorum nasıl bu işlerin sosyal medyada döndüğünü... Kimse Fenerbahçe'yi sosyal medyadan ele geçiremez."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 8

"GEÇMİŞ YÖNETİMLER DE HİSSE SATTI"

"Geçmiş yönetimler de hisse sattı. Hisseyi biz satınca olay oluyor. Bir de hisseyi ben almışım! Yahu ben öyle gizli saklı bir işi, 60 bin üyesi olan, 30-35 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'den gizli yapıp gece yatağa girince uyuyabileceğimi mi sanıyorsunuz! Niye gizli yapayım! Madalyonun diğer yüzü, Trump'ın borsaları alt üst ettiği, ülke realitesinde ekonominin siyasetten negatif etkilendiği bir ortamda bu satışı yapmak, hem de Citybank üzerinden yaptılar demek bir yüzü, öbür yüzü paranoya... Biz bu hisse satışını futbolcu transferi için yapmadık, kulübün geleceği için yaptık."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 9

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

3 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ilk ziyaret ettiği tarih olduğunu belirten Mosturoğlu, "Bizler Atatürk'ün yolundan giden Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bu tarihi kulübümüzün kuruluş günü olarak kutluyoruz. Kuruluşumuzun 118. yılı olacak. Dilerim ki hem kulübümüz hem de yolundan gittiğimiz Atatürk Türkiye'si sonsuza kadar payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Amatör şubelerin başarılı bir sezon geçirdiğinin altını çizen Mosturoğlu, "Amatör şubelerimiz klasik hale geldiği üzere başarılı bir sezonu daha geride bırakıyor. Tüm branşların şube kaptanlarını, sorumlu yöneticilerini ve sporcularını tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 10

"ÜST ÜSTE 10 SEZONDUR ŞAMPİYON OLAMIYORUZ"

Fenerbahçe'nin futbolda beklentilerin altında kaldığını söyleyen Şekip Mosturoğlu, "Futbol takımımız geçen hafta sonu bizlere büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Mutlak favori olduğumuz Kayserispor maçında beklemediğimiz puan kaybı yaşadı, şampiyonluk şansını azalttı. Üst üste 10 sezondur şampiyon olamıyoruz. Futbolda yaşadığımız olumsuz durumu, camianın tepkilerini ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak tartışmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçeliler'in Fenerbahçe'yi hayatının merkezine koyduğunu vurgulayan Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler sportif sonuçlardan bağımsız olarak Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlıyız. Sayın Aziz Yıldırım'ın Metris zindanında haykırdığı çok önemli bir söz vardır; biz hayatta bir gün daha Fenerbahçeliyim demek için yaşarız. Bir gün daha Fenerbahçeli olmak için nefes alırız. Bu açıdan bakınca Fenerbahçe bizim için sportif sonuçlardan ve kupalardan çok daha değerlidir. Ancak futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız milyonlarca taraftarımıza ve çocuklarımıza, sorumlu insanlara yakışan açıklamalar yapmak, sorumluluğu üzerimize almayı bilmeliyiz. Fenerbahçe direniştir. Fenerbahçeliler kaybetmeyi kabullenmez. Bu yüzden bugün yapacağımız toplantımız ve buradan çıkan sonuçlar bu yüksek değerlere uygun olmalıdır."

Sezon başında seçimde camianın birlik ve beraberlik beklentisinin sağlandığını belirten Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Camiamızın bu beklentisine efsane başkanımız Aziz Yıldırım da başkanımız Ali Koç da kişisel çekince koymaksızın kulak verdi. Geçmişin kırgınlıklarına sünger çektiler. Camiamızın beklediği birlik ve beraberlik sağlanarak iç cephemiz tahkim edilmiş oldu. Yönetimin sadece dış cepheyle mücadele etmesi için oluşturulan ortamda birlik ve beraberlikle topyekun hareket ettik. Taraftarlarımız da bu anlamda birleşti. Deplasmanda, iç sahada puan ya da skor olarak geriye düştüğümüz her anda taraftarlarımız da takıma inanarak destek verdi. Bugün futbolda ortaya çıkan hiç de hayal etmediğimiz sportif sonuç, camiamızın haklı eleştirilerine ve tepkisine neden oldu. Bugün yapılacak toplantıda üyelerimizin samimi düşüncelerini ortaya koyması, bu düşüncelerin demokratik ortamda tartışılması, yönetimimiz tarafından da makul cevapların verilmesi birlik ve beraberlik için çok önemlidir."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 11

"BUGÜN YAPILAN TOPLANTI ÖNEMLİDİR"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun, kulübün senatosu olduğunu aktaran Mosturoğlu, üyelerin camianın sesi olması gerektiğini dile getirdi.

Tüm üyelerin kulübe faydalı olacak çözüm önerileri sunması gerektiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle konuştu:

"Yönetimimiz de bu önerileri olgunlukla karşılayarak cevaplamalı. Bugün ileri sürülecek yapıcı eleştiriler ve öneriler, sonrasında da yönetimimizin kulübümüzü, camiadaki bütün bireylerin arzu ettiği başarıya ulaştıracak anlamda yönetsel yönde alacağı kararlar, kulübün gelecekteki yararına olacaktır. Bugün yapılan toplantı tarihi önemdedir. Umuyor ve diliyorum ki bugün Fenerbahçe'ye olan sonsuz sevgimizle ortaya koyacağımız irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacak, pozitif bir enerjiye en kısa sürede dönüşecektir. Bu bizim gelecek nesillerin Fenerbahçeli olmasını sağlamak için en asli görevimizdir."

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 12

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübünün 28 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon lira olduğu açıklandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerini 10 milyar 882 milyon lira, toplam yükümlülüğünü ise 19 milyar 206 milyon lira olarak açıklarken, kulüp öz kaynağının 778 milyon lira olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 13

KUTLUALP, ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 14

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda (YDK) konuşma yapan Kutlualp, "Hep başkanımızın şikayetçi olduğu bir durum vardı, 'Niye bir aday çıkarmıyorsunuz, hep ben mi başkanlık yapacağım?' derdi. Demokrasilerde sistem tıkandığı zaman döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Bu da bütün gerilimi boşaltır. Sayın başkan ve yönetimi bu konuda aynı düşünüyorsa, güven oyuna ve olağanüstü genel kurula gidin. 'Aday yok.' diyordunuz, ben adayım. Önümüzdeki kazanılacak şampiyonluklarımız var bizim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 15
Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 16
Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 17
Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz - 18
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