CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. 14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi. İki takım oyuncularının seremonide selamlaşmadığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaşıyor.
Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk ediyor.
Derbi öncesi iki takım oyuncuları seremonide selamlaşmadı.