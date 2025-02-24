NTV.COM.TR

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. 14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi. İki takım oyuncularının seremonide selamlaşmadığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 1

Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaşıyor.

Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk ediyor.

Derbi öncesi iki takım oyuncuları seremonide selamlaşmadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 2

Santra düdüğünü Sloven hakem Slavko Vincic çaldı. 

Dev derbide Slavko Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

14' Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi. 

33' Victor Osimhen ceza sahası içinde yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi. Slavko Vincic oyunun devam etmesini istedi.

35' İki takımın idari menajerleri sarı kart gördü. 

38' Victor Osimhen sarı kart gördü. 

45' İlk yarı sona erdi. 

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 4

Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 100. maçına çıkan Barış Alper Yılmaz’a, karşılaşma öncesinde plaket takdim edildi.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 5

ICARDI SAHAYA İNDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbide takıma destek vermek için RAMS Park’a gitti. 

Maç öncesi sahaya inen Arjantinli golcü, orta alana giderek taraftarı selamladı.

Ardından Icardi, bütün stada üçlü çektirdi.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 6

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında oynanan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11’ine göre Fenerbahçe karşısında 4 değişikliğe gitti.

AZ Alkmaar karşılaşmasında oynayan; Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Elias Jelert ve Dries Mertens, Fenerbahçe’ye karşı forma giymedi.

Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Mario Lemina’yı sahaya sürdü.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 7

MOURİNHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Anderlecht müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ı yedeğe çekti.

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinde bu isimlerin yerlerine Oğuz Aydın ile Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de forma verdi.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 8

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine 3 oyuncusundan mahrum çıktı.

Sakatlıkları devam eden Alvaro Morata ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı.

Geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi ise derbide tribünden destek verdi.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 9

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un yanı sıra yabancı kontenjanı sebebiyle Allan Saint-Maximin zorlu müsabakanın kadrosunda almadı.

Bu isimlerin dışında Levent Mercan da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 10

EREN ELMALI VE  LEMINA İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın devre arasında Trabzonspor’dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de yer aldı. Ismail Jakobs’un yokluğunda sol bekte görev alan milli oyuncu, son olarak Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giymişti. Aynı zamanda Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi mücadelesine Fenerbahçe maçıyla çıkmış oldu.

Öte yandan Galatasaray’da ikinci dönemini geçiren 31 yaşındaki Gabonlu orta saha Mario Lemina da sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11’de görev yaptı. Galatasaray kariyerindeki ikinci Fenerbahçe derbisine çıkan Lemina, transfer olduktan sonra ilk maçını 11’de derbi maçta oynamış oldu.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 11

LİVAKOVİC 10 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi.

Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.

Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 12

MERT HAKAN'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 13

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde Slavko Vincic, 18’inci yabancı hakem olarak görev aldı.

Yabancı hakemin yönettiği son Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ise 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler düdük çalmıştı.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 14

DERBİ KAPALI GİŞE OYNANDI

Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 15

DERBİYE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. RAMS Park ve çevresinde toplamda 32 bin polis ve güvenlik görevlendirildi.

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 16

İLK 11'LER

GALATASARAY:

Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper ve Osimhen.

FENERBAHÇE:  

İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 17

SON 5 MAÇ

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 18

DİĞER KARELER

CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 19
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 20
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 21
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 22
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 23
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 24
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 25
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 26
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 27
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 28
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 29
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 30
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 31
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 32
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 33
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 34
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 35
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 36
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 37
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 38
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 39
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 40
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 41
CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi - 42
DAHA FAZLA GÖSTER