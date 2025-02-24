CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol iptal edildi

EREN ELMALI VE LEMINA İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın devre arasında Trabzonspor’dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de yer aldı. Ismail Jakobs’un yokluğunda sol bekte görev alan milli oyuncu, son olarak Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giymişti. Aynı zamanda Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi mücadelesine Fenerbahçe maçıyla çıkmış oldu.

Öte yandan Galatasaray’da ikinci dönemini geçiren 31 yaşındaki Gabonlu orta saha Mario Lemina da sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11’de görev yaptı. Galatasaray kariyerindeki ikinci Fenerbahçe derbisine çıkan Lemina, transfer olduktan sonra ilk maçını 11’de derbi maçta oynamış oldu.