CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Maçta henüz 5. dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle konuk ekip sarı kırmızılıların 1-0 üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı.