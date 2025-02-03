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CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Maçta henüz 5. dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle konuk ekip sarı kırmızılıların 1-0 üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 1

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk oluyor. 

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. 

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CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

5' Galatasaray, yeni transferi Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

36' Sarı kart gören Torreira, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

45+5 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

62' Barış Alper Yılmaz, sakatlanan Elias Jelert'in yerine oyuna girdi.

CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 3

5 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün Gaziantep karşısında forma giyemiyor.

Victor Nelsson ise transfer görüşmelerinde bulunmak için kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadı.

CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 4

4 İSİM SINIRDA

Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında.

CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 5

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi.

Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.

CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 6

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sánchez, Kaan, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen

CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 7

DİĞER KARELER

CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 8
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 9
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 10
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 11
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 12
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 13
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 14
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 15
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 16
CANLI: Galatasaray'da Ahmed Kutucu perdeyi açtı: Gaziantep FK 0 Galatasaray 1 - 17
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