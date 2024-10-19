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Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından devam ediyor. Milli araya lider giren Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puan için mücadele ediyor. İlk düdük çalan maçta 10.dakikada gelen golle sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 1

Galatasaray, lider girdiği milli aradan sonra ilk maçına deplasmanda çıktı. 

Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park'ta saat 19'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. 

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Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Icardi'nin kafa golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti

22' Galatasaray'da Ismail Jakobs adale sakatlığı geçirdi. Yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu

30' Antalyaspor'da sakatlanan Mert yerine Erdoğan oyuna girdi

39' Galatasaray'da Torreira'nın ardından Berkan Kutlu sarı kart gören ikinci oyuncu oldu

45+7' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

52' Yunus Akgün'ün asistiyle Icardi kendisinin ve takımının 2. golünü atıyor

Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 3

Kerem Demirbay hastalığı sebebiyle kadroda yok. Elias Jelert ve Yusuf Demir'se teknik heyetin kararıyla İstanbul'da kaldı.

Sakatlıkları geçen Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech ise kadroda yer aldı.

Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 4

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ligde 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 5

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi.

Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 6

DİĞER KARELER

Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 7
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 8
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 9
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 10
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 11
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 12
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 13
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 14
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 15
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 16
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 17
Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR - 18
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