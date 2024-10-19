Canlı: Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puan arıyOR
Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından devam ediyor. Milli araya lider giren Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puan için mücadele ediyor. İlk düdük çalan maçta 10.dakikada gelen golle sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, lider girdiği milli aradan sonra ilk maçına deplasmanda çıktı.
Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.
Corendon Airlines Park'ta saat 19'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.