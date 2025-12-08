Canlı maç anlatımı: Beşiktaş'ın konuğu Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK

08.12.2025 16:08

Son Güncelleme: 08.12.2025 20:23

NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
IHA

Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirmek istiyor. 

 

29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. 

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. 

15. haftaya altıncı sırada giren Sergen Yalçın'ın ekibinde Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal dışında eksik yok.

Beşiktaş 0 - 1 Gaziantep FK

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR 1
Anadolu Ajansı

1' Maç başladı

6' Konuk Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti

21' Beşiktaş Cengiz Ünder sakatlandı, yerine  Rashica oyuna dahil oldu

 

Canlı maç anlatımı: Beşiktaş'ın konuğu Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK 2
IHA

Konuk ekip ise siyah beyazlıların 2 puan gerisinde.

 

Burak Yılmaz yönetiminde üst sıralara yaklaşan kırmızı siyahlılar, deplasmanda sadece 1 kez yenildi.

İLK 11'LER 3
IHA

Beşiktaş:

Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal Toure.


Gaziantep FK:

Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.