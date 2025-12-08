Canlı maç anlatımı: Beşiktaş'ın konuğu Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK
08.12.2025 16:08
Son Güncelleme: 08.12.2025 20:23
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirmek istiyor.
29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
15. haftaya altıncı sırada giren Sergen Yalçın'ın ekibinde Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal dışında eksik yok.
Beşiktaş 0 - 1 Gaziantep FK
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
1' Maç başladı
6' Konuk Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti
21' Beşiktaş Cengiz Ünder sakatlandı, yerine Rashica oyuna dahil oldu
Konuk ekip ise siyah beyazlıların 2 puan gerisinde.
Burak Yılmaz yönetiminde üst sıralara yaklaşan kırmızı siyahlılar, deplasmanda sadece 1 kez yenildi.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal Toure.
Gaziantep FK:
Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.