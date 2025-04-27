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Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Eyüpspor karşısında

Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e çıkarmanın peşinde. Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşıyor. Galatasaray'ın 2. dakikada Osimhen'in şutunun direkten döndüğü maçta 0-0 eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Eyüpspor karşısında - 1

Galatasaray zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkarmaya çalışacak.

Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında Eyüpspor'a konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19'da başlayacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

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Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Eyüpspor karşısında - 2

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. 

Okan Buruk'un öğrencileri ligdeki 30 maç'ın 24'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 1 kez yenildi.

Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Eyüpspor karşısında - 3

Galatasaray 33. haftaya Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girdi, sarı lacivertlilerin Gaziantep'i yenmesiyle fark 2'ye indi.

Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Eyüpspor'da Leo Dubois (leo dubua), Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö (firedrik midjö) ve Sinan Gümüş forma giyemiyor. 

Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Eyüpspor karşısında - 4

İLK 11'LER

Eyüpspor:

Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Ruben Vezo, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Mame Thiam

Galatasaray:

Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen.

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