Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Eyüpspor karşısında
Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e çıkarmanın peşinde. Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşıyor. Galatasaray'ın 2. dakikada Osimhen'in şutunun direkten döndüğü maçta 0-0 eşitlik var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkarmaya çalışacak.
Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında Eyüpspor'a konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19'da başlayacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.