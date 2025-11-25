Canlı maç anlatımı: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 peşinde

25.11.2025 17:17

Son Güncelleme: 25.11.2025 21:01

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik sınava çıkıyor. İşte ayrıntılar maçtan öne çıkan dakikalar...

9 PUANLA 9.SIRADA
Anadolu Ajansı

9 PUANLA 9.SIRADA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur peşinde.

İlk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, 3 puanı bulunan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor.

 

Rams Park'taki mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetiyor.

Galatasaray kazanırsa, diğer maçların sonuçlarına göre ilk 24'ü garantileyip play-off biletini alabilir.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR 1
Anadolu Ajansı

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

11' Barış'ın ceza sahası girişinden sert şutu üstten auta çıktı

13' İlkay Gündoğan sarı kart gördü

6 OYUNCU YOK 2
Anadolu Ajansı

6 OYUNCU YOK

Tedavileri süren Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Wilfred Singo kadroda yok.

Victor Osimhen ve Mario Lemina da maç kadrosuna alınmadı. İki futbolcu son idmanda sakatlıkları nedeniyle yer almamıştı. 

İLK 11'LER 3
Anadolu Ajansı

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi

 

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj

SON MAÇ VE DERBİ 4
Anadolu Ajansı

SON MAÇ VE DERBİ

Galatasaray son Süper Lig maçında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'nin 3-2 mağlup etmişti.

Sarı kırmızılı ekip 1 Aralık Pazartesi günü ise Fenerbahçe derbisine çıkacak.