Canlı maç anlatımı: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 peşinde
25.11.2025 17:17
Son Güncelleme: 25.11.2025 21:01
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik sınava çıkıyor. İşte ayrıntılar maçtan öne çıkan dakikalar...
9 PUANLA 9.SIRADA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur peşinde.
İlk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, 3 puanı bulunan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor.
Rams Park'taki mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetiyor.
Galatasaray kazanırsa, diğer maçların sonuçlarına göre ilk 24'ü garantileyip play-off biletini alabilir.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
11' Barış'ın ceza sahası girişinden sert şutu üstten auta çıktı
13' İlkay Gündoğan sarı kart gördü
6 OYUNCU YOK
Tedavileri süren Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Wilfred Singo kadroda yok.
Victor Osimhen ve Mario Lemina da maç kadrosuna alınmadı. İki futbolcu son idmanda sakatlıkları nedeniyle yer almamıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj
SON MAÇ VE DERBİ
Galatasaray son Süper Lig maçında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'nin 3-2 mağlup etmişti.
Sarı kırmızılı ekip 1 Aralık Pazartesi günü ise Fenerbahçe derbisine çıkacak.