Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord gibi takımlar yer alıyordu. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turunu geçmesi durumunda adını play-off turuna yazdıracak. Fenerbahçe bu turu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak. Fenerbahçe ilk maçını 5-6 Ağustos tarihinde oynayacak. Peki Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi’nde eşleştiği takım…
Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Lig formatında düzenlenen ve toplam 32 takımın mücadele edeceği organizasyona katılacak takımlar eleme etabının ardından belli olacak. Elemelerdeki eşleşmeler ise kura çekimiyle birlikte belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de kura çekimi bugün düzenlenecek. Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord gibi önemli takımlar bulunuyor. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, eşleşme...