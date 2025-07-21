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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord gibi takımlar yer alıyordu. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turunu geçmesi durumunda adını play-off turuna yazdıracak. Fenerbahçe bu turu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak. Fenerbahçe ilk maçını 5-6 Ağustos tarihinde oynayacak. Peki Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi’nde eşleştiği takım…

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi - 1

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Lig formatında düzenlenen ve toplam 32 takımın mücadele edeceği organizasyona katılacak takımlar eleme etabının ardından belli olacak. Elemelerdeki eşleşmeler ise kura çekimiyle birlikte belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de kura çekimi bugün düzenlenecek. Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord gibi önemli takımlar bulunuyor. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, eşleşme...

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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi - 2

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlendi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI 

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunda toplam 36 takım mücadele edecek. Organizasyonda yer alan 29 takım belli olurken son 7 takım ise elemelerden gelecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayınının aşağıdaki bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi - 4

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda play-off oynamaya hak kazanacak. Kura çekiminin ardından ilk maçlar 5-6 Ağustos’ta rövanş maçları ise 12-13 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipler şu şekilde;

-Benfica

-Club Brugge

-Feyenoord

-Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananı

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