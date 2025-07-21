Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Lig formatında düzenlenen ve toplam 32 takımın mücadele edeceği organizasyona katılacak takımlar eleme etabının ardından belli olacak. Elemelerdeki eşleşmeler ise kura çekimiyle birlikte belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de kura çekimi bugün düzenlenecek. Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord gibi önemli takımlar bulunuyor. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, eşleşme...