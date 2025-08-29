CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayınlanıyor mu?
Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayını ilgi görüyor. Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, kura çekimiyle birlikte belli oluyor. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi saat 14.00’da başlıyor. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak. Sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı iç sahada 4 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak. Lig etabını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi…
Avrupa'da mücadeleler devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica karşısında play-off rövanş maçında aldığı 1-0'lık yenilgi ardından macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Turnuvaya lig aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri ise play-off maçlarının tamamlanması ardından netleşecek. Taraftarın gözü UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminde.