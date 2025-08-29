CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayınlanıyor mu?

Avrupa'da mücadeleler devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica karşısında play-off rövanş maçında aldığı 1-0'lık yenilgi ardından macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Turnuvaya lig aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri ise play-off maçlarının tamamlanması ardından netleşecek. Taraftarın gözü UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminde.