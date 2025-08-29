NTV.COM.TR

CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayınlanıyor mu?

Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayını ilgi görüyor. Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, kura çekimiyle birlikte belli oluyor. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi saat 14.00’da başlıyor. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak. Sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı iç sahada 4 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak. Lig etabını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi…

Avrupa'da mücadeleler devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica karşısında play-off rövanş maçında aldığı 1-0'lık yenilgi ardından macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Turnuvaya lig aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri ise play-off maçlarının tamamlanması ardından netleşecek. Taraftarın gözü UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminde.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin de rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te düzenlenecek. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesinden yayımlanacak. 

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Avrupa Ligi play-off rövanş maçları 28 Ağustos günü sonlanacak. Biten maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri ortaya çıkıyor. Buna göre torbalar ve muhtemel rakipler şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

Rakipleri kesinleştiğinde sarı lacivertliler 24-25 Eylül'de ilk lig mücadelesine çıkacak. Lig aşaması maçları 24 Eylül 2025 - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında olacak.

Lig aşamasını ilk8'de tamamlayan takımlar son 16 turuna gidecek. Ancak 9. ve 24. sıralar arasında olan takımlar ise son 16 play-off turunda performans sergileyecek.

Eleme aşaması play-off'ları için kuralar 30 Ocak'ta gerçekleşecek.

Son 16, çeyrek final, yarı final ve finaller için kuralar ise 27 Şubat 2026'da çekilecek. Final maçı 20 Mayıs 2026'da olacak.

