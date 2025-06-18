CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?

Yeni sezonda Avrupa hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne kalabilmek için üç eleme geçmek zorunda. Samsunspor ise play-off turunda tek eleme oynayacak. Beşiktaş organizasyona 2. eleme turunda dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle birlikte Beşiktaş’ın rakibi belli olacak. 1. eleme turunda eşleşmeler belli olmuştu. Kura çekiminde seribaşı kuralı uygulanacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında Shakhtar Donetsk, Ilves Tampere, Midtjylland, Anderlecht, Sheriff Tiraspol, Pristina gibi takımlar yer alıyor. Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş’ın Avrupa Ligi rakibi kim oldu? İşte, kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal…