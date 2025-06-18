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CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki iki numaralı organizasyonunda 1. eleme turu kura çekimi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor ile dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş organizasyona katılabilmek için üç eleme oynarken Samsunspor ise tek eleme oynayacak. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminin programı belli oldu. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? İşte, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ve kura çekimine ilişkin bilgiler…

CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? - 1

Yeni sezonda Avrupa hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne kalabilmek için üç eleme geçmek zorunda. Samsunspor ise play-off turunda tek eleme oynayacak. Beşiktaş organizasyona 2. eleme turunda dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle birlikte Beşiktaş’ın rakibi belli olacak. 1. eleme turunda eşleşmeler belli olmuştu. Kura çekiminde seribaşı kuralı uygulanacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında Shakhtar Donetsk, Ilves Tampere, Midtjylland, Anderlecht, Sheriff Tiraspol, Pristina gibi takımlar yer alıyor. Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş’ın Avrupa Ligi rakibi kim oldu? İşte, kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal…

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CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? - 2

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bugün (18 Haziran) gerçekleştiriliyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00’da başlayacak ve UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? - 3

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi henüz belli olmadı. Kura çekimi bugün saat 14.00’da başlayacak. Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) maçı galibi
FC Midtjylland (Danimarka)
Anderlecht (Belçika)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - FC Prishtina (Kosova) maçı galibi

CANLI: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? - 4

İLK MAÇLAR TEMMUZ’DA

UEFA Avrupa Ligi’ne temsilcimiz Beşiktaş ilk maçını 10 Temmuz’da oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz’da oynanacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde mücadele etmek için ikinci ön elemenin ardından üçüncü ön eleme ve play-off turunu geçmek zorunda. Siyah-beyazlılar 2. ön eleme turunda veda etmesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

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