Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

ARIKAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Arıkan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından başka İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TFF olmak üzere futbol takımlarından da geçmiş olsun mesajları geldi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Fahrettin Altun, Erdoğan Arıkan için şifa dileğinde bulundu, "Sayın Arıkan’a, ailesine, spor camiasına TRT’ye ve tüm sevenlerine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.