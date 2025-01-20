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Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalaşarak hastaneye kaldırılan TRT spikeri Erdoğan Arıkan sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Arıkan'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği söylendi.

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama - 1

Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi.

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Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama - 2

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı, Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini açıkladı.

Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçının anlatımı sonrası spiker Erdoğan Arıkan dün akşam kalp krizi geçirdi.

Arıkan, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama - 3

BİLİNCİ AÇIK, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) yoğun bakımda tedavisi süren Arıkan'ın sağlık durumu merak ediliyordu.

Sağlık Bakanlığı'ndan Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir." denildi.

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama - 4

ARIKAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Arıkan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından başka İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TFF olmak üzere futbol takımlarından da geçmiş olsun mesajları geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Fahrettin Altun, Erdoğan Arıkan için şifa dileğinde bulundu, "Sayın Arıkan’a, ailesine, spor camiasına TRT’ye ve tüm sevenlerine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama - 5

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da, Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği mesajda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sobacı, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi. 

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama - 6

Türkiye Futbol Federasyonu, "TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın Trendyol 1. Lig'deki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş. maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Keçiörengücü, Sakaryaspor'un sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yağdı.

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