Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalaşarak hastaneye kaldırılan TRT spikeri Erdoğan Arıkan sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Arıkan'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği söylendi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi.