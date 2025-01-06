Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım
Milli Voleybolcu İlkin Aydın NTV'ye konuştu. Çapraz bağları kopan ve iki kez ameliyat olduktan sonra iki yıl ara verdiği voleybola yeniden dönen başarılı sporcu, “Ben bu sporu yapıyorum ama onun getireceği sakatlıkları da başarılarla birlikte kabul ediyorum.” diyen Aydın spor kariyerini, sosyal medya zorbalığını ve merak edilenlerini anlattı.
Kariyerine Galatasaray'da devan eden milli Voleybolcu İlkin Aydın, NTV'nin Zincirleme Reaksiyon programına konuk oldu.