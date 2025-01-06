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Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım

Milli Voleybolcu İlkin Aydın NTV'ye konuştu. Çapraz bağları kopan ve iki kez ameliyat olduktan sonra iki yıl ara verdiği voleybola yeniden dönen başarılı sporcu, “Ben bu sporu yapıyorum ama onun getireceği sakatlıkları da başarılarla birlikte kabul ediyorum.” diyen Aydın spor kariyerini, sosyal medya zorbalığını ve merak edilenlerini anlattı.

Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım - 1

Kariyerine Galatasaray'da devan eden milli Voleybolcu İlkin Aydın, NTV'nin Zincirleme Reaksiyon programına konuk oldu.

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Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım - 2

Çapraz bağları kopan ve iki kez üst üste ameliyat olan 25 yaşındaki sporcu motivasyon kaynağını, "Bir şeyleri kabul etmek aslında. Sporun içindeki başarıları, sakatlıklarla birlikte kabul ediyorum aslında. Ön çaprazım koptuktan sonra benim düşündüğüm şey 'Ben nasıl döneceğim' değil, 'Evet bu sporun içinde var, devam edeceğim' oldu. Daha duygusuz yerden bakmak gerekiyor. İki ameliyatı üst üste oldum, iki senelik boşluk yaşadım." dedi.

Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım - 3

Üsküdar Üniversitesi'nde görsel iletişim ve tasarım okuduğunu söyleyen Aydın, "Çizimim fena değil, üniversite bitirme çabalarım devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım - 4

"Bir sürü çocuğa belki ebeveynlere bir yerden bir noktadan ulaşabilmek ve dokunabilmek büyük bir mutluluk." diyen Aydın, "Sosyal medya bence bunun için güzel bir araç." açıklamasında bulundu.

Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım - 5

"Mesela sosyal medyada hiç zorbalık yaşadın mı?" sorusuna ise Aydın, "Zorbalık yaşadım ama ne ben insanların fikrine karışabilirim ne de onlar benimkilere. O yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum." yanıtını verdi.

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