Çapraz bağları kopan ve spora ara vermek zorunda kalan milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım

Çapraz bağları kopan ve iki kez üst üste ameliyat olan 25 yaşındaki sporcu motivasyon kaynağını, "Bir şeyleri kabul etmek aslında. Sporun içindeki başarıları, sakatlıklarla birlikte kabul ediyorum aslında. Ön çaprazım koptuktan sonra benim düşündüğüm şey 'Ben nasıl döneceğim' değil, 'Evet bu sporun içinde var, devam edeceğim' oldu. Daha duygusuz yerden bakmak gerekiyor. İki ameliyatı üst üste oldum, iki senelik boşluk yaşadım." dedi.