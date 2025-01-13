İlkan Karaman'ın ölümü... Çarptı, kaçtı, öldürdü: Tahliye edildi
Datça'da 8 Eylül 2024'te yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder için mahkeme, cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp adli kontrolle tahliye kararı verdi. Karara basketbol camiası tepki gösterdi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz ederken, başta basketbol severler ve basketbol ailesi olmak üzere binlerce kişi sosyal medyada, "İlkan Karaman için adalet" çağrısı yaptı.
Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, bir dönem A Milli Takım'da da oynayan milli basketbolcu İlkan Karaman'a Muğla'nın Datça ilçesine taşındığı gün 8 Eylül 2024'te gece saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.