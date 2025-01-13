İlkan Karaman'ın ölümü... Çarptı, kaçtı, öldürdü: Tahliye edildi

Bir gencin hayatının sonlanmasına sebep olan bu olay, alkollü araç kullanımının toplum vicdanını derinden yaralayan vahim sonuçlarının, 'kaza' olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun bilinçli bir tercih olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. İlkan kardeşimizin aile avukatlarıyla birlikte gelişmeleri gözlemliyoruz. Dernek olarak ayrıca hukuki müdahillik başvurumuzu yapacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir sonraki duruşma 14 Mart 2025 tarihinde Datça Adliyesi’nde görülecektir. Tüm spor camiasını ve kamuoyunu bu sürece duyarlı olmaya davet ediyoruz."